Имейте в виду! С сегодняшнего дня езда на шипованных шинах в Эстонии запрещена

"Время езды на шипах ушло, метеорологи возвратов зимы не обещают, — отметил заместитель заведующего Коммунальным департаментом столицы Тармо Сульг. — Спасибо водителям, которые уже озаботились переходом на летнюю резину".

Шипы, сокращающие тормозной путь на скользкой дороге, в сухую и теплую погоду его увеличивают. Не говоря уже о том, что шипы превращают во вредную пыль дорожный асфальт и порождают необходимость более частого ремонта дорог и улиц, напоминает Сульг.