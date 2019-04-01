01.04.2019, 17:00

Имейте в виду! С сегодняшнего дня езда на шипованных шинах в Эстонии запрещена

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rus.delfi.ee
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Kummiproff
фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

С сегодняшнего дня езда на шипованных шинах в Эстонии запрещена, сообщает Раэпресс.

"Время езды на шипах ушло, метеорологи возвратов зимы не обещают, — отметил заместитель заведующего Коммунальным департаментом столицы Тармо Сульг. — Спасибо водителям, которые уже озаботились переходом на летнюю резину".

Шипы, сокращающие тормозной путь на скользкой дороге, в сухую и теплую погоду его увеличивают. Не говоря уже о том, что шипы превращают во вредную пыль дорожный асфальт и порождают необходимость более частого ремонта дорог и улиц, напоминает Сульг.

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