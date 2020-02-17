Имеет ли работодатель право устраивать "пробные дни" и что делать, если денег за них работник не получил? Отвечает эксперт

Он интересуется, имеет ли работодатель право устраивать пробные дни без договора и как теперь ему востребовать оплату за эти дни.

Заведующая отделом профилактики Инспекции труда Кайре Саареп отмечает, что в Законе о трудовом договоре такого понятия как пробный день не существует, в связи с чем можно говорить лишь об испытательном сроке. Согласно ч 2 стати 4 закона, трудовой договор заключается в письменном виде. Также трудовой договор считается заключенным, если работник приступает к работе, исполнение которой согласно обстоятельствам однозначно предполагает оплату труда.

"Таким образом, если работник приступил к работе, но не заключил письменного трудового договора, считается, что был заключен устный договор, на который Закон о трудовом договоре распространяется в полном объеме. Это означает, что проделанная работа должна оплачиваться, в том числе во время т. н. пробных дней, поскольку трудовые отношения по сути были заключены", — поясняет эксперт.