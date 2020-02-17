17.02.2020, 09:52

Имеет ли работодатель право устраивать "пробные дни" и что делать, если денег за них работник не получил? Отвечает эксперт

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Tartu mnt 52, merko ehitus
Foto on illustreerivFoto: Karli Saul

”Я нашел работу в одной маленькой фирме. Работодатель предложил сначала сделать пробный день, чтобы понять, подхожу ли я на эту должность. Никакого договора в первый день мы не заключали. Всего было два т. н. пробных дня, после чего владелец сказал, что я не подхожу. Никакой зарплаты я за эти два дня не получил. Что я сделал неправильно?” — спрашивает читатель Maaleht.

Он интересуется, имеет ли работодатель право устраивать пробные дни без договора и как теперь ему востребовать оплату за эти дни.

Заведующая отделом профилактики Инспекции труда Кайре Саареп отмечает, что в Законе о трудовом договоре такого понятия как пробный день не существует, в связи с чем можно говорить лишь об испытательном сроке. Согласно ч 2 стати 4 закона, трудовой договор заключается в письменном виде. Также трудовой договор считается заключенным, если работник приступает к работе, исполнение которой согласно обстоятельствам однозначно предполагает оплату труда.

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"Таким образом, если работник приступил к работе, но не заключил письменного трудового договора, считается, что был заключен устный договор, на который Закон о трудовом договоре распространяется в полном объеме. Это означает, что проделанная работа должна оплачиваться, в том числе во время т. н. пробных дней, поскольку трудовые отношения по сути были заключены", — поясняет эксперт.

Если человек не получил зарплату за проделанную работу, то он имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам с требованием о выплате неполученной зарплаты. "В случае отсутствия трудового договора, работник должен сначала доказать наличие трудовых отношений. В качестве доказательств рассматриваются, например, рабочий график, переписка, СМС-сообщения и т. д. После этого он имеет право требовать неполученную оплату. Это требование также необходимо обосновать, например, перепиской, где указана условленная сумма и т. д. Более подробные инструкции можно найти на сайте Инспекции труда", — продолжает Саареп.

Она говорит, что единственным исключением по закону является услуга организации пробной работы от Кассы по безработице. "Эта возможность имеется только в случае, если работодатель ищет работника через кассу", — подчеркивает она. Более подробную информацию можно найти на сайте кассы.

"Резюмируя, можно сказать, что если мы не говорим об услуге от Кассы по безработице, то пробных дней не существует. Существует только трудовые отношения, которые действуют даже при отсутствии письменного трудового договора. Однако отсутствие письменного договора затрудняет решение споров", — говорит Саареп. Поэтому перед тем, как приступить к работе, хорошо бы заключить договоренность хотя бы посредством переписки.

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