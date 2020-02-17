Имеет ли работодатель право устраивать "пробные дни" и что делать, если денег за них работник не получил? Отвечает эксперт

Если человек не получил зарплату за проделанную работу, то он имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам с требованием о выплате неполученной зарплаты. "В случае отсутствия трудового договора, работник должен сначала доказать наличие трудовых отношений. В качестве доказательств рассматриваются, например, рабочий график, переписка, СМС-сообщения и т. д. После этого он имеет право требовать неполученную оплату. Это требование также необходимо обосновать, например, перепиской, где указана условленная сумма и т. д. Более подробные инструкции можно найти на сайте Инспекции труда", — продолжает Саареп.
Она говорит, что единственным исключением по закону является услуга организации пробной работы от Кассы по безработице. "Эта возможность имеется только в случае, если работодатель ищет работника через кассу", — подчеркивает она. Более подробную информацию можно найти на сайте кассы.
"Резюмируя, можно сказать, что если мы не говорим об услуге от Кассы по безработице, то пробных дней не существует. Существует только трудовые отношения, которые действуют даже при отсутствии письменного трудового договора. Однако отсутствие письменного договора затрудняет решение споров", — говорит Саареп. Поэтому перед тем, как приступить к работе, хорошо бы заключить договоренность хотя бы посредством переписки.
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