Ильвес права? Бывшая продавщица: я ощущала себя бесполезным винтиком, который за мизерную сумму делает тяжелую работу

”Два года назад я переехала в Таллинн, чтобы получить образование. У меня нет богатых родителей или собранных в чулок денег, так что я знала, что нужно найти работу. Так я стала работать в магазине. Сразу скажу, что это не Maxima, но одна из крупных сетей”.

”Я работала там чуть более года. Бегала между школой и работой. Работала длинные смены, в том числе на государственных праздниках. И за что? В месяц я получала чуть менее 700 евро брутто, около 620 на руки”.

”К счастью, я жила с друзьями и расходы на аренду не были очень большими. Как-то мне хватало, но давайте будет честны: сумма смешная.

Клиентам может показаться, что в работе продавца нет ничего сложного. Знай сканируй штрихкоды, улыбайся и все. Реальность иная. На кассе очень мало места, и, как правило, ты находишься на ногах: так легче брать товар с ленты. Но это означает боль в ногах, спине. Целый набор. Обычно никто не работает только на кассе. Я, например, время от времени раскладывала товар. Я исполнительная и пыталась делать быстро, но товар тяжелый. Сама я вешу около 50 килограммов. Теперь представьте, как мне приходилось возить, например, большие ящики с алкоголем.