18.11.2019, 13:10

Ильвес права? Бывшая продавщица: я ощущала себя бесполезным винтиком, который за мизерную сумму делает тяжелую работу

 (61)
EST 21
Kauplus. Pilt on antud loole illustreeriv.
Kauplus. Pilt on antud loole illustreeriv.Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

На прошлой неделе внимание общественности привлекло высказывание бывшей леди Эвелин Ильвес о том, что достаточно взглянуть на стройку и на Maxima и сразу становится ясно, где работа человеку не по силам и где отсутствует всяческая безопасность. В редакцию Naistekas написала молодая женщина, которая сама работала в одной из крупных сетей.

”Два года назад я переехала в Таллинн, чтобы получить образование. У меня нет богатых родителей или собранных в чулок денег, так что я знала, что нужно найти работу. Так я стала работать в магазине. Сразу скажу, что это не Maxima, но одна из крупных сетей”.

”Я работала там чуть более года. Бегала между школой и работой. Работала длинные смены, в том числе на государственных праздниках. И за что? В месяц я получала чуть менее 700 евро брутто, около 620 на руки”.

”К счастью, я жила с друзьями и расходы на аренду не были очень большими. Как-то мне хватало, но давайте будет честны: сумма смешная.
Клиентам может показаться, что в работе продавца нет ничего сложного. Знай сканируй штрихкоды, улыбайся и все. Реальность иная. На кассе очень мало места, и, как правило, ты находишься на ногах: так легче брать товар с ленты. Но это означает боль в ногах, спине. Целый набор. Обычно никто не работает только на кассе. Я, например, время от времени раскладывала товар. Я исполнительная и пыталась делать быстро, но товар тяжелый. Сама я вешу около 50 килограммов. Теперь представьте, как мне приходилось возить, например, большие ящики с алкоголем.

Читайте также:

Тогда я сама не понимала, скорее не хотела признавать это. Только через год я с болью в спине пошла ко врачу и выяснилось, что теперь это хроническая проблема и нужно было прийти раньше […] Работа была неприятная и тупая. Я шла на работу не с горящими глазами, а с грустью. Конечно, были и положительные моменты: например, вежливые и дружелюбные клиенты, дети, но негативных сторон было больше. И мне казалось, что в нашем большом магазине меньше работников, чем необходимо. Особенно ужасной ситуация становилась в 18-19 вечера, когда народа в магазине очень много, а открытых касс — мало. Скажу честно, однажды вечером я чуть не упала в обморок. Ты пробиваешь и пробиваешь, а очередь все не уменьшается и только растет. Некоторые клиенты не могли держать себя и руках и начинали ругаться”.

"Когда я сообщила, что ухожу, заведующая стала уговаривать остаться. Сказала, что текучка кадров настолько большая, что я как опытный работник могла бы остаться […] Я не жалею, что ушла с работы продавца. В общей сложности я чувствовала себя маленьким бессмысленным винтиком, который за мизерную сумму делает тяжелую работу”.

Уважаемые читатели, поделись своим опытом работы продавцом! Свои истории присылайте на rus@delfi.ee

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: