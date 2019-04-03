IKEA отвечает на вопросы: какими будут цены в Эстонии и откуда станут доставлять товар?

В среду фирма IKEA сообщила, что осенью в Эстонии откроется пункт выдачи товаров и начнет работу также интернет-магазин, в котором каждый может без труда заказать нужную вещь.

Журналисты Kasulik решили узнать, как магазин будет функционировать и какими будут сроки и цены доставки товаров на дом.

Руководитель продаж IKEA в странах Балтии Йоханнес Р. Йоханнессон сказал, что пока невозможно точно ответить, какой будет стоимость заказа товаров в местный пункт выдачи. "Однако наша цель, несомненно, заключается в том, чтобы предложить привлекательные и конкурентоспособные цены. Также я пока не могу уточнить и сроки доставки", — добавил он.

Каким будет э-магазин? По словам Йоханнессона, платформу разрабатывают в сотрудничестве с несколькими предприятиями с целью предложить клиентам вдохновляющее и практичное решение, облегчающее покупку.

"При разработке онлайн-среды важна ее гибкость, чтобы при необходимости мы могли с легкостью внести изменения согласно ожиданиям клиентов. Акцент будет сделан на удобстве для пользователей — простой просмотр товаров, составление списка понравившихся вещей, процесс покупки, заказ на дом или в пункт выдачи, и оплата", — сказал он.

Для эстонского э-магазина не будет отдельного списка товаров. "В ассортименте будет почти 8000 товаров, как и во всех прочих магазинах IKEA", — отметил Йоханнессон.

Какие цены могут ожидать потребителей? "В интернет-магазине в Эстонии мы хотим предложить конкурентоспособные на местном рынке цены. мы хотим, чтобы эстоноземельцы совершали покупки в местном э-магазине IKEA, а не отправлялись в другие магазины по каким угодно причинам", — закончил Йоханнессон.