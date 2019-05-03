IKEA опубликовала первый э-каталог на эстонском языке

Директор по маркетингу IKEA в Балтии отметила, что содержание каждого каталога основательно продуманно. „При создании каждого каталога мы учитываем различные потребности, интересы, мечты и проблемы наших клиентов при обустройстве или ремонте дома, предлагая вдохновляющие решения по доступной цене,” — рассказала Мажейките.
Новый весенний каталог сосредоточен на дизайне спален и ванных комнат. "Мы начинаем и заканчиваем свой день в спальне. Хотя зачастую спальню и ванную комнаты не считают самыми важными в доме, мы хотим обратить внимание именно на них, постому что от этих комнат зависит какими отдохнувшими мы проснемся утром и как начнем свой день,”- рассказала директор по маркетингу IKEA в Балтии.
В э-каталоге представлены также названия и цены всех мебельных изделий, а также предметов декора, упрощая тем самым поиск изделий в магазине или в э-магазине. До открытия э-магазина в Эстонии, жители могут посетить ближайший магазин IKEA в Риге.
Каталог можно посмотреть здесь: http://bit.ly/Kevadkataloog