IKEA опубликовала первый э-каталог на эстонском языке

Первый э-каталог опубликован в восьми странах — Швеции, Сингапуре, Германии, России, Японии и странах Балтии. По словам директора по маркетингу IKEA стран Балтии, Кристины Мажейките цель электронного каталога — сделать издание более доступным для всех и, таким образом, вдохновить клиентов независимо от времени и места.

"Так как Эстония первая страна в истории IKEA, куда сначала приходим дигитально, открывая здесь магазин и пункт выдачи товара вместе с выстовочным залом, то по нашему мнению Эстония как э-государство больше всего подходит для пилотного проекта э-каталога, наша цель найти новые способы вдохновления своих клиентов и общения с ними,”- объяснила Мажейките. Она добавила, что э-каталог это дополнительное издание к традиционному бумажному каталогу, который выйдет в конце лета.