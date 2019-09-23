23.09.2019, 13:21

IKEA не справляется с доставкой товара. Фирма объяснила причину задержек


rus.delfi.ee
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IKEA Eesti väljastuspunkti avamine
IKEA Eesti väljastuspunkti avamineFoto: Margus Pahv

Открывшаяся в конце августа эстонская страница шведской мебельной компании IKEA не справляется с доставкой товаров из-за того, что число заказов превысило ожидания, пишет rus.err.ee.

"Мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительных работников и устранить с внешним партнером по логистике задержки с поставками", — сказала руководитель отдела коммуникаций IKEA в странах Балтии Ренате Данте и отметила, что задержки носят временный характер.

Она отметила, что в связи с наплывом посетителей было продлено время работы таллиннского пункта выдачи: "С 7 до 10 утра, а также с 20 до 22 часов вечера забрать товары можно за зданием склада, в логистической зоне"

По словам Данте, большой спрос на продукцию IKEA стал причиной задержек и при общении с клиентами. "Чтобы отвечать клиентам своевременно, мы привлечем новых работников. Извиняемся за неудобства", — добавила она.

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