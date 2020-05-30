If Kindlustus: наше обслуживание клиентов стало на 100% дигитальным

По словам руководителя телепродаж If Kindlustus Марека Лахта, на протяжении последних лет был заметен тренд, что посещаемость бюро продаж постоянно уменьшается. На протяжении последних лет все бюро посещали примерно двадцать клиентов в день и этот показатель постоянно падал. Все связанные со страхованием вопросы были решаемы через интернет или по телефону.

"Если, к примеру, какое-любо бюро посещали пять человек за день, то это уже раньше вызывало сомнения является ли работа данного бюро целесообразной. Прошедшее особое положение дало возможность решить и те единичные случаи, в связи с которыми клиенты привыкли приходить к нам на место,“ пояснил Лахт.

В последнее время в бюро в основном узнавали информацию

Единичных клиентов привело в представительство в основном желание получить информацию о страховых продуктах.

"За время прошедшего двухмесячного особого положения к нам обратилось всего несколько клиентов, которые раньше посещали наше бюро регулярно. Мы объяснили им возможности, как оплатить счёт и где найти информацию. Клиенты поняли, что вместо того, чтобы приходить на место, гораздо удобнее общаться с работником по обслуживанию клиентов, позвонив на наш телефон страхования, в открывающемся на домашней странице чате или через электронное письмо,“ добавил Лахт.

Больше нет необходимости ходить за зелёной картой

До этого некоторые клиенты приходили в бюро страховой фирмы только чтобы получить используемый для поездок за пределы Европейского союза международный полис дорожного страхования или зелёную карту. Начиная с 1 июля, больше не будет необходимости распечатывать эту карту на специальной зелёной бумаге, для этого будут использовать обычную белую бумагу. Поэтому клиентам будет проще распечатывать эту карту самостоятельно, также клиенты, по-прежнему, смогут заказать карту у страхового общества домой по почте.

"If Kindlustus на протяжении многих лет прикладывал усилия для того, чтобы обслуживание клиентов двигалось в сторону дигитальных каналов, а также чтобы процесс как продажи, так и оценки ущерба, был как можно проще. Закрытие бюро не означает сокращение работавших там до сих пор работников – теперь они просто начнут обслуживать клиентов по телефону или через чат на домашней странице. Телефон страхования 777 1211 открыт круглосуточно и чат работает по будням в обычные рабочие часы. Это каналы, где клиенты сегодня ждут очень быстрой и понятной информации. Побеждают те предприятия, которые могут это предложить,“ объяснил Лахт.