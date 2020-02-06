Идея Урве Пало приказала долго жить? Программу государственного арендного жилья остановили
Наиболее нуждающимся в арендном жилье волостям трудно получить поддержку, однако в больших городах строят все новые и новые дома.
Наиболее нуждающимся в арендном жилье волостям трудно получить поддержку, однако в больших городах строят все новые и новые дома.
Волость Канепи (Пылваский уезд) с менее чем 5000 жителей очень хотела иметь на своей территории жилой дом, квартиры в котором можно было бы сдавать в аренду. Местные предприятия жалуются, что новых работников селить некуда. Это наглядный пример ситуации, которую должна была смягчить инициированная несколько лет назад Урве Пало программа по созданию государственного арендного жилья.
Самоуправление находится в таком месте, что ни один находящийся в здравом уме девелопер в ее сторону не посмотрит. И хотя не особо богатая волость сумела раздобыть необходимые 50% финансирования, ее ходатайства были дважды за короткое время отправлены в корзину.
"В обоих случаях получили одно и то же обоснование. Расчет окупаемости бизнес-плана не отвечал требованиям. Мы прогнозировали реальные доходы, которые могли бы получить от арендного дома, но окупаемость инвестиций была слишком длительная", — пояснила старейшина Канепи Пирет Раммул.
Раммул недоумевает: кто же еще, если не они находятся в пресловутом "неперспективном регионе", где никто не хочет строить и нет рынка съемного жилья. Может быть надо было поручить сделать расчеты более искушенным математикам, вместо того, чтобы делать расчеты своими силами? — рассуждает старейшина.
"Знаю, что в Валгамаа было самоуправление, которое заложило в проект более высокие доходы от аренды, но они не были реалистичными", — замечает Раммул. И это самоуправление получило поддержку. "Идея (арендных домов — ред.) была на мой взгляд отличной, но технически всё застопорилось", — признает она. Излишняя зарегулированность не позволяет быть честным.
Программа поддерживаемого государством арендного жилья была идеей Урве Пало, которую она выдвинула в 2014 году (будучи министром экономики и коммуникаций). Пало так же ассоциируется с этой программой, как Юхан Партс — с "поездами-морковками" Elron или Евгений Осиновский — с алкогольными акцизами.
Самоуправления и предприниматели восприняли идею на ура, ее одобрила и тогдашняя коалиция, выделив из государственного бюджета на реализацию 60 млн евро.
В первом туре ходатайств участвовали четыре самоуправления (волости Сауэ, Муху, а также города Тюри и Валга). Все хотели построить жилье для сдачи его в аренду работникам предприятий или служащим самоуправлений.
Неожиданные изменения
Перед вторым туром программа претерпела неожиданные изменения. Если ранее из программы были исключены Таллинн и Тарту, а также возможность сооружения социальных домов, то теперь они тоже вошли в программу. Разрешили строить жилье не только для рабочих и учителей, но и для пенсионеров, малоимущих и только что освободившихся из тюрьмы. На второй тур поступили 13 ходатайств, из которых 8 касались именно социальных домов.
Урве Пало констатирует, что первоначальная идея была в самом деле изменена. Министру было нужно одобрение коалиции, а "Отечество" (тогда еще IRL) захотело включить в программу социальные дома, Центристская же партия — добавить Таллинн и Тарту.
"Я сказала, что в принципе не против. И в самоуправлениях говорили, что малообеспеченным тоже нужны современные арендные дома", — вспоминает Пало. Таллинн и Тарту сразу же стали готовить ходатайства: Таллинн — на один, а Тарту — на два здания.
Как рассказывает Пало, условия ходатайств умышленно сделали жесткими, чтобы самоуправления взвешивали свои потребности. "Чтобы исключить глупости и затруднить махинации". Требовалось 50-процентное участие самоуправления, строительство дома должно было быть прописано в программе развития самоуправления. Кроме этого, были высокие требования в части качества здания. "Хотели быть примером. Чтобы не строились развалюхи".
Жесткие требования вызвали (особенно в маленьких самоуправлениях) вопросы и пожелания большего участия в проекте государства. В представительных органах небольших самоуправлений самофинансирование вызывало споры, многие считали процент собственного участия слишком большим.
Программу поставили на паузу
Всего в рамках программы поддерживаемого государством арендного жилья было проведено три тура, и половину из 24 зданий составили социальные дома.
И сейчас кажется, что нынешняя коалиция пыла Урве Пало не разделяет. Министерство экономики и коммуникаций решило сделать паузу. Конечно, подчеркивается, что получившие поддержку проекты будут доведены до конца. А в дальнейшем всё зависит от "наличия денежных средств". По большому счету эта формулировка означает, что интерес к программе уже не столь велик, и приоритеты изменились.
Пало очень хотела бы, чтобы программа продолжалась, но бывший топ-политик понимает, что если деньги нужны на другое, то здесь уже ничего не поделать.
Бывший министр говорит, что ей особенно запомнилась волость Кадрина в Ляэне-Вирумаа, которая очень хотела построить арендный дом, провела подготовительную работу и даже инициировала детальную планировку. Но программа приостановилась, и четвертого тура ходатайств волость может и не дождаться.
"Очень жаль, что программа встала. Без поддержки трудно двигать этот проект дальше. Если мы хотим, чтобы жизнь на селе развивалась, то государство должно вкладывать в развитие регионов и, конечно, продолжать поддерживать строительство арендного жилья", — уверена старейшина Кайрит Пихлак.
Политики могли бы прислушаться к экспертам
Один из руководителей фирмы недвижимости Domus Kinnisvara Рауль Рейно и раньше относился к программе очень критично, как и многие другие работающие в этой сфере специалисты. Услышав, что программа приостановлена, первое, что он сказал: "Иногда политикам стоит прислушаться к экспертам".
"Главный вывод состоит в том, что всё пошло, как обычно. Были громкие пресс-конференции, но неравенство не уменьшилось, а рабочих мест на периферии не прибавилось", — замечает он.
По его словам, с деньгами на строительство арендных домов кое-где поступали сомнительным образом, а за так называемыми PPP-проектами (государственно-частное партнерство) просматривается если не коррупция, то по меньшей мере политика кумовства. "Без государственных денег рынок чище и честнее", — резюмирует он.
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