Идея Урве Пало приказала долго жить? Программу государственного арендного жилья остановили

Волость Канепи (Пылваский уезд) с менее чем 5000 жителей очень хотела иметь на своей территории жилой дом, квартиры в котором можно было бы сдавать в аренду. Местные предприятия жалуются, что новых работников селить некуда. Это наглядный пример ситуации, которую должна была смягчить инициированная несколько лет назад Урве Пало программа по созданию государственного арендного жилья.

Самоуправление находится в таком месте, что ни один находящийся в здравом уме девелопер в ее сторону не посмотрит. И хотя не особо богатая волость сумела раздобыть необходимые 50% финансирования, ее ходатайства были дважды за короткое время отправлены в корзину.

"В обоих случаях получили одно и то же обоснование. Расчет окупаемости бизнес-плана не отвечал требованиям. Мы прогнозировали реальные доходы, которые могли бы получить от арендного дома, но окупаемость инвестиций была слишком длительная", — пояснила старейшина Канепи Пирет Раммул.

Раммул недоумевает: кто же еще, если не они находятся в пресловутом "неперспективном регионе", где никто не хочет строить и нет рынка съемного жилья. Может быть надо было поручить сделать расчеты более искушенным математикам, вместо того, чтобы делать расчеты своими силами? — рассуждает старейшина.

"Знаю, что в Валгамаа было самоуправление, которое заложило в проект более высокие доходы от аренды, но они не были реалистичными", — замечает Раммул. И это самоуправление получило поддержку. "Идея (арендных домов — ред.) была на мой взгляд отличной, но технически всё застопорилось", — признает она. Излишняя зарегулированность не позволяет быть честным.