Идея сделать проезд в общественном транспорте Таллинна бесплатным для всех не нашла поддержки мэрии

Свой отказ столичное руководство объяснило, по-первых, тем обстоятельством, что годовой доход от продажи билетов составляет 4,5 млн евро, и город не может полностью отказаться от этих средств, пишет rus.err.ee.

Во-вторых, предоставление права бесплатного проезда всем жителям Эстонии усугубит существующие проблемы в общественном транспорте Таллинна. В то же время, городские власти не исключают такой возможности в будущем, однако для этого необходима поддержка со стороны государства, которая сейчас не оказывается.

В пояснительной записке к решению горуправы, принятом 8 января, отмечается, что бесплатный проезд в общественном транспорте столицы для всех жителей страны обернулся бы для городской казны дополнительными расходами в размере 20 млн евро.