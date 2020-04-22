Идея миллиардного завода в Палдиски оказалась блефом. У застройщика нет денег, он задолжал, и волость отказалась от сотрудничества

Волостное собрание Ляэне-Харью 23 июля 2019 года инициировало специальную планировку местного самоуправления с целью найти на территории волости самое подходящее место для строительства метанолового завода и необходимой для его функционирования инфраструктуры в соответствии с ходатайством заинтересованного в планировке лица, швейцарского предприятия Larkwater Group SA.

Волостная управа Ляэне-Харью 29 июля 2019 года заключила с заинтересованным в планировке лицом договор о финансировании необходимых для проведения планировки действий. В соответствии с ним планирующий завод застройщик брал на себя расходы на составление специальной планировки и оценку сопутствующего реализации планировки влияния на окружающую среду. Волостная управа обязалась организовать и провести необходимые для составления планировки действия. Волостная управа Ляэне-Харью выполнила свое обязательство, подготовив документацию госпоставки составления специальной планировки и стратегической оценки влияния на окружающую среду и опубликовав поставку в регистре госпоставок 30 сентября 2019 года. Волостная управа 3 декабря 2019 года признала удачливым поставщиком OÜ Hendrikson & Ko. Для заключения договора поставки между волостной управой, подрядчиком и застройщиком волостная управа Ляэне-Харью 17 декабря представила Larkwater Group SA как спонсору планировки счет для совершения депозитного перевода со сроком 20 января 2020 года. К сроку предприятие счет не оплатило.

24 января застройщик представил предложение заменить указанное в договоре о финансировании заинтересованное лицо, швейцарское предприятие Larkwater Group SA на зарегистрированное в Эстонии предприятие Larkwater Holdings LTD OÜ. Изменение вступило в силу при подписании договора 3 февраля. В тот же день волостная управа Ляэне-Харью передала застройщику счет для совершения депозитного перевода со сроком 8 февраля 2020 года. Застройщик несмотря на многократные напоминания счет не оплатил.

Из-за невыполнения обязательства финансирования со стороны застройщика волостная управа Ляэне-Харью решила прекратить составление специальной планировки.