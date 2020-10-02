Идейный вдохновитель проекта туннеля Таллинн-Хельсинки: первый поезд пройдет по туннелю в 2024 году

”Первый поезд пройдет по туннелю уже в 2024 году. Почему невозможно? Это всего лишь туннель длиною в 103 километра. На его строительство уйдет два года, а на самом деле всего 1,5 года. Чтобы его построить, мы задействуем лучших людей и технологии”, — сказал Вестербака.

Проект охватывает не только строительство туннеля, но и расположенную у станций недвижимость, в которой будут жить, работать и учиться 50 000 человек. По словам Вестербака, сейчас идет работа над созданием виртуальных моделей этих территорий. ”Сначала сделаем все виртуально, а затем реально”, — сказал он.

”Недостатка в деньгах нет. Инвесторы постоянно говорят, что слышат о туннеле, что хотят инвестировать”, — добавил он.