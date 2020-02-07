07.02.2020, 21:28

И снова SmartLynx: эстонцам придется ждать вылета с Тенерифе до завтрашнего утра. А где ночевать?

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Smartlynx Estonia lennuk
Smartlynx Estonia lennukFoto: Andres Putting

SmartLynx по техническим причинам отменил пятничный рейс Тенерифе-Рига. Эстонские пассажиры с маленькими детьми до сих пор ждут ответа, что им делать до перенесенного на завтра полета, где провести ночь и чем питаться.

Рейс SmartLynx Тенерифе-Рига должен был вылететь еще в 14:05, но был перенесен на час вперед. Когда пассажиры уже были в самолете, мотор начал заводиться, но внезапно заглох. Пассажиров отправили обратно в аэропорт.

Компания из восьми эстоноземельцев связалась с Novatours, организатором своей туристической поездки, чтобы узнать, что делать дальше — ведь изначальном людям даже не вернули багаж. Как рассказал один из них Delfi, сначала в Novatours ответили, что рабочий день закончился и им ни чем помочь не могут. Позже фирма все же сообщила, что попробует найти решение.

Когда рейс откладывается, отменяется или перебронируется, то авиакомпания обязана предоставлять пассажиру питание, а при необходимости и проживание с транспортом. SmartLynx же ничего не предложила пассажирам, которые вместе с маленькими детьми почти полдня ждали в аэропорту вылета.

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Как говорит один из пассажиров, спустя несколько часов им вернули багаж, а в аэропорту сказали выйти наружу, и там и ждать, пока ими займутся. Однако снаружи их никто не ждал. Пассажиры надеятся получить больше объяснений от авиакомпании.

Пресс-секретарь SmartLynx сообщил Delfi, что рейс был отменен в связи с внезапно возникшей технической неисправностью. Новый рейс вылетит с Тенерифе в 9 часов утра, уже в субботу. Авиакомпания заверила, что все пассажиры могут провести ночь в отеле и фирма компенсирует расходы.

Пресс-секретарь от лица фирмы извинилась перед пассажирами.

Однако один из находящихся на Тенерифе эстоноземельцев всего лишь за пять минут до ответы авиакомпании сообщил, что людям так и не сообщили никакой информации, поэтому не ясно, как и когда туристы попадут в отель.

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