И снова SmartLynx: эстонцам придется ждать вылета с Тенерифе до завтрашнего утра. А где ночевать?

Рейс SmartLynx Тенерифе-Рига должен был вылететь еще в 14:05, но был перенесен на час вперед. Когда пассажиры уже были в самолете, мотор начал заводиться, но внезапно заглох. Пассажиров отправили обратно в аэропорт.

Компания из восьми эстоноземельцев связалась с Novatours, организатором своей туристической поездки, чтобы узнать, что делать дальше — ведь изначальном людям даже не вернули багаж. Как рассказал один из них Delfi, сначала в Novatours ответили, что рабочий день закончился и им ни чем помочь не могут. Позже фирма все же сообщила, что попробует найти решение.

Когда рейс откладывается, отменяется или перебронируется, то авиакомпания обязана предоставлять пассажиру питание, а при необходимости и проживание с транспортом. SmartLynx же ничего не предложила пассажирам, которые вместе с маленькими детьми почти полдня ждали в аэропорту вылета.

Как говорит один из пассажиров, спустя несколько часов им вернули багаж, а в аэропорту сказали выйти наружу, и там и ждать, пока ими займутся. Однако снаружи их никто не ждал. Пассажиры надеятся получить больше объяснений от авиакомпании.

Пресс-секретарь SmartLynx сообщил Delfi, что рейс был отменен в связи с внезапно возникшей технической неисправностью. Новый рейс вылетит с Тенерифе в 9 часов утра, уже в субботу. Авиакомпания заверила, что все пассажиры могут провести ночь в отеле и фирма компенсирует расходы.

Пресс-секретарь от лица фирмы извинилась перед пассажирами.