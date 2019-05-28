28.05.2019, 12:30

И снова отмывание денег: Финансовая инспекция отозвала у одного финансового учреждения лицензию на деятельность

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rus.delfi.ee
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KILVAR KESSLER: Finantsinspektsiooni juht muretseb, et krüptoäriga seotud skandaalid võivad hakata kahjustama Eesti mainet.
KILVAR KESSLER: Finantsinspektsiooni juht muretseb, et krüptoäriga seotud skandaalid võivad hakata kahjustama Eesti mainet.Ilmar Saabas

Руководство Фининспекции признало своим решением от 27 мая 2019 недействительным разрешение на деятельность, выданное GFC Good Finance Company AS. Данное решение вызвано серьезными нарушениями закона, связанными с отмыванием денег.

”На финансовом рынке нельзя терпеть учреждение, которое в подобных масштабах не выполняет обязанностей, вытекающих из законодательства по противодействию отмыванию денег, демонстрируя тем самым безразличие или умысел к нарушению правовых норм”, — обосновал принятые меры директор инспекции Килвар Кесслер.

Как сообщает Фининспекция, GFC Good Finance Company AS в последние годы существенно нарушала закон про противодействию отмывания денег и терроризму, а также нормы закона, регулирующего деятельность финансовых учреждений. В частности, в работе учреждения имелись масштабные проблемы, касающиеся применения так называемого правила ”знай своего клиента”.

Также подвергнутое санкциям учреждение не выполняло, несмотря на многочисленные обращения инспекции, установленные в законе требования по размеру собственных средств. Не исполняло оно и предписания финансового надзора.

"GFC Good Finance Company потеряло доверие. Все участники финансового сектора должны следовать действующим требованиям”, — сказал Кесслер.

Фининспекция неоднократно давала возможность GFC Good Finance Company AS привести свою деятельность в соответствие с требованиями правовых актов.

Так, соответствующее предписание по ликвидации недостатков было сделано после обнаруженя нарушений в октябре 2017 года. Масштабные правонарушения были обнаружены и в 2018 и 2019 году.

Разрешение на деятельность GFC Good Finance Company AS получило в июне 2013 года.

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