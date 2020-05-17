"Хватит с меня унижений!" Женщина пыталась подработать и быстро лишилась статуса безработного

"Если бы моя выпечка стала доходным бизнесом и я бы могла заплатить с него социальный налог, я бы не стояла на учете как безработная. Социальный налог, который я заплатила в первом квартале как FIE, был свыше 500 евро, но никто не спросил, была ли у меня какая-то экономическая деятельность или нет", — отмечает женщина.
Переписка продолжилась: к настоящему моменту Касса по безработице составила проект решения о снятии Ньютон с учета и ждет теперь к пятнице от женщины возможных возражений.
Ньютон отвечать учреждению не собирается и смирилась с тем, что "карьера" безработного оказалась для нее длиной всего в один месяц. "Хватит с меня унижений", — говорит она и соглашается, что правила есть правила, и она должна была их знать. Но в то же время добавляет, что ей и в голову не приходило, что объявление в Facebook и продажа нескольких буханок хлеба может расцениваться как обман.
Женщина подчеркивает, что не хочет в создавшейся ситуации никого обвинять, а лишь обращает внимание на узкие места нашей системы, которые во время коронакризиса особенно остро высвечиваются.
Безработный не должен работать
Советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Коол еще раз подтвердил, что по действующему закону зарегистированный безработный — это тот человек, который не работает (вне зависимости от нагрузки), а ищет работу. В то же время он согласился, что нынешний закон не поспевает за жизнью. "Мы это неоднократно подчеркивали".
Непосредственно перед вспыхнувшей пандемией коронавируса, Министерство социальных дел инициировало законодательную поправку, одним из важных пунктов которой было разрешение на подработку. "Работа в этом направлении продолжается", — сообщил Коол.
От чего на самом деле умирали пациенты в больнице Петербурга
Коронавирус у Пескова и Навки: раскрыты все подробности
Главврач Коммунарки обнаружил неожиданную особенность COVID-19
Заразившаяся коронавирусом Навка показала фото из больницы