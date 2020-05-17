"Хватит с меня унижений!" Женщина пыталась подработать и быстро лишилась статуса безработного

Ньютон действовала как FIE, держала летний ресторан, но в этом году его открытие по причине пандемии откладывается. Свою роль сыграло то, что бизнес-леди нужно было уплатить (как FIE) квартальный социальный налог, но в ситуации, когда дохода нет, уплата суммы свыше 500 евро оказалась непосильной задачей. Поэтому она и решила прекратить в конце марта деятельность как FIE, а чтобы сохранить медицинскую страховку и в надежде на возможное обучение зарегистрироваться безработным. 15 апреля она так и сделала.

Поскольку Ньютон выпечкой хлеба и булки занималась уже 15 лет, она решила продолжить это дело, сделав рекламу в Facebook. Что не осталось на небольшом острове без внимания: уже скоро ей из Кассы по безработице позвонил консультант и пришло письмо. В последнем сообщалось, что в соответствии с законом лицо снимают с учета как безработного, если оно приступает к работе по трудовому договору, договору подряда или поручения или оказывает другие договорные услуги.

Консультант Кассы по безработице отметил, что Ньютон рекламирует свою продукцию, ждет заказов, а это рассматривается как трудовая деятельность. "Речь идет не о работе волонтера, так как продукция — платная", — отметил консультант. "Прибыльна или убыточна данная предпринимательская деятельность — оценка этого не входит в компетенцию Кассы по безработнице. Закон гласит, что если человек работает, его снимают с учета как безработного", — пояснил консультант и попросил Ньютон к 4 мая представить объяснительную записку: когда она начала свою деятельность и насколько активно ее вела, чтобы Касса по безработице могла принять решение по вопросу ее статуса.

Ньютон ответила на вопросы и отметила, что не намерена ждать с протянутой рукой пособия и прекращать свою деятельность.

"Очень жаль, что человек подвергается наказанию, когда сам что-то делает для выхода из статуса безработного. Если опубликованное один раз на прошлой неделе объявление по поводу хлеба для нашего государства является воровством и житьём за счет государства, и по поводу этого чиновник, работающий за счет налогоплательщика, должен звонить и писать мне длинные письма, то мне очень жаль, что на это тратится время и наши общие деньги", — считает Ньютон.