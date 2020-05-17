17.05.2020, 09:52

"Хватит с меня унижений!" Женщина пыталась подработать и быстро лишилась статуса безработного

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Кая Коовит, Ärileht.ee
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"Хватит с меня унижений!" Женщина пыталась подработать и быстро лишилась статуса безработного
Частный архив

Работающей на Хийумаа как малый предприниматель Яду-Крыэт Ньютон (Ädu-Krõõt Newton) пришлось из-за кризиса свернуть свой бизнес и встать на учет в Кассе по безработице. Но в роли зарегистрированного безработного женщина была очень недолго.

Ньютон действовала как FIE, держала летний ресторан, но в этом году его открытие по причине пандемии откладывается. Свою роль сыграло то, что бизнес-леди нужно было уплатить (как FIE) квартальный социальный налог, но в ситуации, когда дохода нет, уплата суммы свыше 500 евро оказалась непосильной задачей. Поэтому она и решила прекратить в конце марта деятельность как FIE, а чтобы сохранить медицинскую страховку и в надежде на возможное обучение зарегистрироваться безработным. 15 апреля она так и сделала.

Поскольку Ньютон выпечкой хлеба и булки занималась уже 15 лет, она решила продолжить это дело, сделав рекламу в Facebook. Что не осталось на небольшом острове без внимания: уже скоро ей из Кассы по безработице позвонил консультант и пришло письмо. В последнем сообщалось, что в соответствии с законом лицо снимают с учета как безработного, если оно приступает к работе по трудовому договору, договору подряда или поручения или оказывает другие договорные услуги.

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Консультант Кассы по безработице отметил, что Ньютон рекламирует свою продукцию, ждет заказов, а это рассматривается как трудовая деятельность. "Речь идет не о работе волонтера, так как продукция — платная", — отметил консультант. "Прибыльна или убыточна данная предпринимательская деятельность — оценка этого не входит в компетенцию Кассы по безработнице. Закон гласит, что если человек работает, его снимают с учета как безработного", — пояснил консультант и попросил Ньютон к 4 мая представить объяснительную записку: когда она начала свою деятельность и насколько активно ее вела, чтобы Касса по безработице могла принять решение по вопросу ее статуса.

Ньютон ответила на вопросы и отметила, что не намерена ждать с протянутой рукой пособия и прекращать свою деятельность.

"Очень жаль, что человек подвергается наказанию, когда сам что-то делает для выхода из статуса безработного. Если опубликованное один раз на прошлой неделе объявление по поводу хлеба для нашего государства является воровством и житьём за счет государства, и по поводу этого чиновник, работающий за счет налогоплательщика, должен звонить и писать мне длинные письма, то мне очень жаль, что на это тратится время и наши общие деньги", — считает Ньютон.

"Если бы моя выпечка стала доходным бизнесом и я бы могла заплатить с него социальный налог, я бы не стояла на учете как безработная. Социальный налог, который я заплатила в первом квартале как FIE, был свыше 500 евро, но никто не спросил, была ли у меня какая-то экономическая деятельность или нет", — отмечает женщина.

Переписка продолжилась: к настоящему моменту Касса по безработице составила проект решения о снятии Ньютон с учета и ждет теперь к пятнице от женщины возможных возражений.

Ньютон отвечать учреждению не собирается и смирилась с тем, что "карьера" безработного оказалась для нее длиной всего в один месяц. "Хватит с меня унижений", — говорит она и соглашается, что правила есть правила, и она должна была их знать. Но в то же время добавляет, что ей и в голову не приходило, что объявление в Facebook и продажа нескольких буханок хлеба может расцениваться как обман.

Женщина подчеркивает, что не хочет в создавшейся ситуации никого обвинять, а лишь обращает внимание на узкие места нашей системы, которые во время коронакризиса особенно остро высвечиваются.

Безработный не должен работать

Советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Коол еще раз подтвердил, что по действующему закону зарегистированный безработный — это тот человек, который не работает (вне зависимости от нагрузки), а ищет работу. В то же время он согласился, что нынешний закон не поспевает за жизнью. "Мы это неоднократно подчеркивали".

Непосредственно перед вспыхнувшей пандемией коронавируса, Министерство социальных дел инициировало законодательную поправку, одним из важных пунктов которой было разрешение на подработку. "Работа в этом направлении продолжается", — сообщил Коол.

Вчера вопрос обсуждал Совет Кассы по безработице, а министр социальных дел Танель Кийк надеется, что Рийгикогу примет в производство соответствующую поправку еще до летних каникул. Во всяком случае, по заверению министра, предложение правительству направлено, но как быстро дело дойдет до решений, прогнозировать трудно.

И сейчас есть возможности для работы

По словам Коола, не всё так безнадежно и в данный момент — в действующем правовом пространстве есть возможности для временной работы. Человеку, который нашел себе работу на один день, нужно снять себя с учета, а на следующий день снова встать. "Да, это может показаться хлопотным и забюрократизированным, но со своей стороны мы все упростили, насколько возможно", — заверил Коол.

О прекращении статуса безработного человек должен известить Кассу, например, по электронному каналу. Нужно также написать или позвонить консультанту. Для новой регистрации надо представить заявление в интернет-среде, и при отсутствии противоречия в данных регистра решение будет принято автоматически. "В действительности тут большого труда нет. Этой возможностью пользуются довольно часто", — сообщил Коол.

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