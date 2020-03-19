Хутор Нопри организовал бесконтактную продажу молочных продуктов

Из-за коронавируса рекомендуется избегать контактов с другими людьми и проводить время на свежем воздухе. Хутор Нопри одним выстрелом убил сразу несколько зайцев, пригласив на походные тропы и предложив молочные продукты посредством услуги drive-in, пишет Maaleht.
Исполнительный директор хуторской маслобойни Нопри в Вырумаа Йоонас Нийло рассказал, что идея такой услуги пришла после того, как они в страхе перед коронавирусом закрыли расположенный на втором этаже здания маслобойни хуторской магазин. В Выру ведь была вспышка заболевания, и расстояние не очень большое.
"Некоторые клиенты требовали товаров, и поскольку у нас во дворе имеется садовый домик, мы придумали такое решение", — пояснил он. Первые заказы уже поступили, все работает, и как местные, так и приезжие могут приобрести молочные продукты Нопри по выгодной цене.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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