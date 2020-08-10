Huawei создал ноутбук нового поколения MateBook X Pro, который удивляет буквально всем

В начале августа в магазинах Эстонии в продажу поступил новейший ноутбук Huawei MateBook X Pro — с самым большим соотношением экрана и корпуса, элегантным дизайном и сочетанием всех технологий, которые мы привыкли использовать в смартфонах. Компания Huawei в очередной раз совершила технологическую революцию.

Нет сомнений в том, что Huawei продолжит работу по созданию комплексной смарт-экосистемы, включающей умный дом, здоровый образ жизни, а также универсальные планшеты и ноутбуки. Huawei является одним из пионеров в мире смартфонов и портативных устройств, но инновации касаются и других продуктов компании, таких как ноутбуки.

Самый новый в данный момент на рынке ноутбук — Huawei MateBook X Pro обладает множеством функций, без которых жизнь кажется немыслимой даже после непродолжительно их использования. Это и сверхмощный процессор, и элегантный дизайн, и универсальный дисплей, и сверхбыстрый и безопасный запуск, и инновационный аккумулятор. MateBook X Pro отличается, помимо прочего, сверхвысоким соотношением экрана к корпусу (91 %) и ярким дисплеем 3K FullView. Это настоящее чудо технологии, которое идеально подходит для работы, чтения и составления текстов, а 100 % цветовая гамма sRGB экрана обеспечивает просто невероятное изображение в мультимедиа и играх.

Поскольку ноутбук обладает сенсорным экраном, он изготовлен из стекла Gorilla Glass с покрытием против отпечатков пальцев. Материал защищает устройство от царапин и ударов, сохраняя при этом экран чистым и не допуская появления на нем пятен. Этот ноутбук — элегантное устройство для повседневного использования. Толщина изящного металлического корпуса, изготовленного на станке алмазной резки с ЧПУ и прошедшего пескоструйную обработку, составляет 14,6 мм, а весит компьютер всего 1,33 кг. Невероятно легкий!

Последний Huawei MateBook X Pro получил обновление процессора. Оснащенный процессором Intel® Core ™ i7 10-го поколения MateBook X Pro быстрее и потребляет меньше энергии, чем ноутбук предыдущего поколения, его экран значительно ярче, а работает он дольше. Дольше именно потому, что все мы знаем — нет ничего более неприятного, чем севший в самый важный момент аккумулятор.

Ноутбук идеален для пользователей, которые постоянно находятся в движении — MateBook оснащен аккумулятором большой емкости: 56 Вт хватит на 13 часов видео, 15 часов работы или 11 часов просмотра интернета. Для беспроводных подключений новый MateBook использует технологию Bluetooth 5.0, которая вдвое увеличивает скорость передачи данных и обеспечивает по сравнению с предыдущим поколением в четыре раза больший охват сигнала и в восемь раз большую мощность передачи.

Несмотря на то, что смартфоны с каждым годом становятся все более и более функциональными, и им можно доверять больше повседневных рабочих задач, для большинства пользователей именно ноутбук по-прежнему остается основным инструментом. Чтобы избежать проблем с совместимостью между двумя этими важными устройствами — с чем мы, увы, еще иногда сталкиваемся — компания создала интеллектуальную систему Huawei Share. Одним касанием вы можете превратить свои смартфон и ноутбук в одно супер-устройство — даже без подключения к интернету. Экран ноутбука может отображаться на ноутбуке, что позволяет, обмениваясь сообщениями с коллегами, перетаскивать файлы с одного устройства на другое, используя общую клавиатуру и мышь, а затем редактировать их в ноутбуке.

Huawei была первой компанией, которая представила кнопку питания со сканером отпечатков пальцев, и эта технология нашла применение и в новом MateBook X Pro, делая включение компьютера и идентификацию пользователя особенно быстрыми и удобными. Вы можете не сразу заметить веб-камеру устройства, поскольку она скрыта внутри клавиатуры, что делает компьютер более безопасным и позволяет в полной мере использовать экранное пространство.

Ноутбук Huawei MateBook X Pro продается в магазинах Эстонии с начала августа. Предлагается устройство с серым корпусом, цена которого составляет 1999 €.