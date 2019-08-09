Huawei представила собственную альтернативу Android

Китайская Huawei представила операционную систему Harmony OS, предназначенную в том числе для смартфонов. Власти США готовы запретить Huawei использовать Android, в компании надеются на продолжение сотрудничества с Google.
Huawei представила операционную систему Harmony OS, которую можно использовать на любом типе устройств, включая смартфоны, носимые устройства, компьютеры, бортовые компьютеры автомобилей и ”умные” колонки. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Huawei.
Harmony OS — это адаптированное название Hongmeng OS, о разработке которой ранее заявляли представители компании, пояснил исполнительный директор, глава подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei Ричард Юй. Ранее агентство ”Синьхуа” сообщало, что операционная система Huawei предназначена только для промышленного использования.
Операционная система Harmony позволит использовать на устройстве приложения, разработанные для других операционных систем, например для Android, сообщил Юй.
Также новая ОС позволит ”делиться” свойствами одного устройства с другим, например, если на часах нет камеры, то можно с их помощью использовать камеру своего смартфона, сообщил во время презентации Юй.
Он подчеркнул, что Harmony OS позволит обеспечить высокий уровень безопасности как самого устройства, так и данных пользователей благодаря своей особой архитектуре, которая подразумевает, что многие ее компоненты могут работать по отдельности: если в одном из них произойдет ошибка, это не приведет к ошибке во всей системе, а только к завершению процесса в данном отдельном компоненте. Кроме того, подобная архитектура подразумевает, что ОС состоит из простых компонентов с небольшим кодом, который можно проверять вручную — в таком случае сложнее ”спрятать” вредоносный код.
”Мы могли бы запустить Harmony OS на всех своих устройствах в любой момент, однако в данный момент наш приоритет — это использование Android, так как это позволяет поддерживать связанную экосистему. Кроме того, мы уважаем наше партнерство с Google и надеемся, что оно будет восстановлено. Но если мы не сможем в дальнейшем использовать Android, то перейдем на использование собственной операционной системы повсеместно”, — заявил Ричард Юй.
В мае Минторг США внес Huawei в черный список, так как деятельность компании ”противоречит интересам национальной безопасности”. В результате американские компании потеряли возможность продавать высокотехнологичные товары Huawei и передавать технологии китайским партнерам без получения специальной экспортной лицензии от властей США. В том числе руководство Google заявило об отказе от сотрудничества с Huawei.
Спустя месяц после введения санкций в Huawei заявляли, что падение продаж смартфонов составило 40%, но к концу июля объем продаж восстановился до 80% от досанкционного уровня, говорил председатель совета директоров китайской компании.
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