Huawei представила собственную альтернативу Android

Huawei представила операционную систему Harmony OS, которую можно использовать на любом типе устройств, включая смартфоны, носимые устройства, компьютеры, бортовые компьютеры автомобилей и ”умные” колонки. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Huawei.

Harmony OS — это адаптированное название Hongmeng OS, о разработке которой ранее заявляли представители компании, пояснил исполнительный директор, глава подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei Ричард Юй. Ранее агентство ”Синьхуа” сообщало, что операционная система Huawei предназначена только для промышленного использования.

Операционная система Harmony позволит использовать на устройстве приложения, разработанные для других операционных систем, например для Android, сообщил Юй.

Также новая ОС позволит ”делиться” свойствами одного устройства с другим, например, если на часах нет камеры, то можно с их помощью использовать камеру своего смартфона, сообщил во время презентации Юй.

Он подчеркнул, что Harmony OS позволит обеспечить высокий уровень безопасности как самого устройства, так и данных пользователей благодаря своей особой архитектуре, которая подразумевает, что многие ее компоненты могут работать по отдельности: если в одном из них произойдет ошибка, это не приведет к ошибке во всей системе, а только к завершению процесса в данном отдельном компоненте. Кроме того, подобная архитектура подразумевает, что ОС состоит из простых компонентов с небольшим кодом, который можно проверять вручную — в таком случае сложнее ”спрятать” вредоносный код.