Huawei основала дочернюю фирму в Эстонии

Частная фирма с ограниченной ответственностью, в которой в настоящее время работают 15 человек и акционерный капитал которой составляет 300 000 евро, займется текущими делами Huawei в Эстонии. ”Мы намерены расширять все сегменты бизнеса Huawei, и принимая во внимание долгосрочные ожидания наших акционеров, наилучшего результата мы сможем добиться как местная компания”, — сказал генеральный директор Huawei Technologies Eesti Чан Бин.

Бизнес, которым в течение 12 лет управляли из соседних стран, в глазах руководства Huawei получил новый импульс благодаря ожидаемому развитию эстонского рынка. Честные дебаты о внедрении новых технологий подтвердили убежденность в том, что свобода ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций будет сохранена.

”Компания Huawei в сотрудничестве с университетами и инженерами Эстонии намерена внести вклад в развитие как информационных технологий, так и всего общества”, — сказал Чан Бин.