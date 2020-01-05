Huawei: новый законопроект направлен на устранение компании с эстонского рынка

Согласно законопроекту, инициированному министром внешней торговли и информационных технологий в ноябре прошлого года, телекоммуникационные компании должны будут в будущем запрашивать у государства разрешение на внедрение нового оборудования и программного обеспечения, а безопасность технологий будет контролироваться Департаментом государственных инфосистем (RIA), Полицией безопасности и Департаментом внешней разведки.

В направленном Хельме письме компания Huawei пишет, что они усердно занимаются вопросами кибербезопасности, но нынешняя формулировка законопроекта направлена не на это, а на чрезмерное вредное регулирование: "В дополнение к вышесказанному, мы обеспокоены проведенными в этом году общественными консультациями в Эстонии о том, что законопроект может быть направлен на то, чтобы из-за внешнего давления вывести Huawei с рынка. Уход с рынка одного из существующих производителей окажет существенное негативное экономическое влияние на Эстонию".

Компания не считает разумной предусматриваемую в законопроекте процедуру консультаций до 120 рабочих дней, предшествующую введению в эксплуатацию всего сетевого оборудования и программного обеспечения предприятий связи, поскольку это не позволяет оператору сети обеспечивать устойчивость и безопасность своих сетей связи и, таким образом, отрицательно повлияет на национальную безопасность, препятствуя быстрому реагированию.