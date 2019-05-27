Huawei лишилась возможности выпускать устройства с поддержкой карт памяти SD и microSD

Ассоциация SD Association исключила из своих рядов китайскую компанию Huawei. По всей видимости, это было сделано из-за действий американских властей, которые ранее внесли Huawei в "черный список", запретив компаниям из США вести с ней дела без специального разрешения.
Как отмечает Ferra, официально об этом не объявляли, но название китайской компании пропало из списка членов некоммерческой организации, штаб-квартира которой находится в США. Это означает, что Huawei не сможет выпускать и продавать гаджеты с поддержкой карт памяти стандарта SD и распространенного в смартфонах формата microSD.
Отметим, что на фоне предыдущих злоключений Huawei, связанных с действиями властей США, новость о картах памяти выглядит не слишком плохо: объемы встроенной памяти большинства смартфонов за последние годы выросли в несколько раз, и большинству пользователей уже не нужно расширять его за счет карт microSD. Кроме того, в прошлом году Huawei представила карты памяти собственного формата nanoSD. Первыми их поддержку получили флагманские смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro.
Напомним, 15 мая президент СШАДональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности. Вскоре Министерство торговли США внесло Huawei и 70 связанных с ней компаний в особый список, пребывание в котором означает запрет на получение оборудования и технологий от американских компаний без особого разрешения властей США. Из-за этого о приостановке партнерских отношений с Huawei объявили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и Xilinx. СМИ и эксперты заговорили о серьезном ударе по бизнесу Huawei, но 21 мая Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию сроком на три месяца. Эта лицензия позволяет компании обновлять софт на смартфонах и обеспечивать работу своего телекоммуникационного оборудования.
После этого стало известно, что разорвать отношения с Huawei решили Microsoft и британский разработчик чипов ARM. Именно невозможность использовать технологии ARM может нанести самый серьезный удар по Huawei, лишив компанию возможности выпускать процессоры для своих смартфонов.