Huawei лишилась возможности выпускать устройства с поддержкой карт памяти SD и microSD

Как отмечает Ferra, официально об этом не объявляли, но название китайской компании пропало из списка членов некоммерческой организации, штаб-квартира которой находится в США. Это означает, что Huawei не сможет выпускать и продавать гаджеты с поддержкой карт памяти стандарта SD и распространенного в смартфонах формата microSD.

Отметим, что на фоне предыдущих злоключений Huawei, связанных с действиями властей США, новость о картах памяти выглядит не слишком плохо: объемы встроенной памяти большинства смартфонов за последние годы выросли в несколько раз, и большинству пользователей уже не нужно расширять его за счет карт microSD. Кроме того, в прошлом году Huawei представила карты памяти собственного формата nanoSD. Первыми их поддержку получили флагманские смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro.