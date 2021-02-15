Хотите купить новое жильё, но кредитные обязательства пугают?
Любовь проявляется по-разному. Например, можно предложить своей семье жильё, обеспечив домашний уют, и при этом дать ей чувство защищённости от неожиданностей. Здесь следует помнить простое правило: тщательно обдумайте свои желания, потребности и возможности, прежде чем планировать покупку жилья.
Но вот решение тщательно обдумано, и Вы знаете, требуется ли Вам кредит, и какая сумма Вам по силам. Однако если кредитные обязательства в нынешней ситуации кажутся пугающими, Вы можете защитить себя от неожиданностей. Например, можно застраховать платежи по кредиту на случай внезапной потери работы, увольнения или болезни. Кроме того, стоит задуматься о страховании жизни, особенно если в семье подрастают дети или Вы планируете прибавление. Сознание того, что Вы финансово лучше защищены от неожиданностей, также придаст Вам спокойствия.
Как защитить себя от неожиданностей в финансовом плане?
Вам поможет накопление денег, страхование жизни и страхование платежей по кредиту.
Что может дать страхование жизни?
На какую сумму страховать жизнь?
Требуется ли мне страхование жизни?
Какова популярность страхования жизни среди жителей Эстонии?
Страхование жизни по-прежнему является табу в семьях Эстонии.
Люди часто страхуют в первую очередь свои дома, автомобили, смартфоны и другое имущество, пренебрегая страхованием здоровья и жизни.
Согласно опросу*, проведённому Swedbank, в Эстонии:
- 81% людей, которые не обсуждали с семьёй, как справиться с потерей основного дохода семьи.
- 55% людей имеют одного или нескольких родственников, которые зависят от их дохода.
- 24% людей, у которых нет ни сбережений, ни страхования жизни, что могло бы помочь в непредвиденных ситуациях.
- 28% людей, которые могли бы покрывать ежемесячные расходы семьи в течение всего 1–3 месяцев в случае смерти или длительной болезни члена семьи.
Это означает, что в неожиданных ситуациях многим придётся внести серьёзные изменения в свою повседневную жизнь, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам.
*Исследование в странах Балтии проводилось в октябре-ноябре (2019) предприятием SKDS Research Centre по заказу Swedbank. В Эстонии участие в исследовании приняли 1011 человек в возрасте с 19 до 74 лет.
А как обстоят дела в Вашей семье?
Стоит подумать и обсудить с семьёй: достаточно ли в семье сбережений на непредвиденные ситуации, и на какой срок; страхование жизни при отсутствии сбережений.
Чаще всего страхование жизни оформляют из опасения перед несчастными случаями. В действительности же большая часть посмертных страховых выплат связана с болезнями.
В 2019 году статистика зафиксировала 15401 смерть, из них 4239 человек умерли в возрасте от 20 до 69 лет. Более 80% этих случаев были вызваны серьёзными и неожиданными заболеваниями. 29% болезней были связаны с системой кровообращения и 31% были вызваны злокачественными новообразованиями, вероятность смерти от которых постепенно увеличивается с возрастом.
Страхование жизни не может вернуть ни здоровье, ни жизнь, но помогает семье финансово, особенно, если нет накоплений.
Имеется ли у Вас денежный резерв на случай неожиданностей?
Сумма денег, необходимая в случае полной утраты трудоспособности или в случае смерти, неизбежно очень велика, и её накопление чаще всего требует много времени. В то же время страхование жизни намного быстрее обеспечивает финансовую защиту в таких ситуациях.
Например, Вы можете сразу обезопасить себя на 50 000 евро, застраховав свою жизнь. Если Вы откладываете 50 евро каждый месяц, чтобы собрать эту сумму, потребуется 83 года.
В случае смерти страхование жизни имеет большое преимущество: семья или назначенный Вами родственник немедленно получит деньги по страхованию жизни. Вопросы наследования могут занять больше времени, и использование этого имущества может быть более трудным, например, если наследник является несовершеннолетним ребёнком. В таком случае необходимо также получить согласие суда на использование унаследованных денег.
Поэтому каждому человеку очень важно и самому инвестировать или копить деньги на вкладе, чтобы быть лучше подготовленным к любым неожиданностям.
В среднем каждый пользователь Накопителя на конец 2020 года накопил 330 евро. Вы тоже были среди них?
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