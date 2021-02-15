Хотите купить новое жильё, но кредитные обязательства пугают?

Любовь проявляется по-разному. Например, можно предложить своей семье жильё, обеспечив домашний уют, и при этом дать ей чувство защищённости от неожиданностей. Здесь следует помнить простое правило: тщательно обдумайте свои желания, потребности и возможности, прежде чем планировать покупку жилья.

Но вот решение тщательно обдумано, и Вы знаете, требуется ли Вам кредит, и какая сумма Вам по силам. Однако если кредитные обязательства в нынешней ситуации кажутся пугающими, Вы можете защитить себя от неожиданностей. Например, можно застраховать платежи по кредиту на случай внезапной потери работы, увольнения или болезни. Кроме того, стоит задуматься о страховании жизни, особенно если в семье подрастают дети или Вы планируете прибавление. Сознание того, что Вы финансово лучше защищены от неожиданностей, также придаст Вам спокойствия.

Как защитить себя от неожиданностей в финансовом плане?

Вам поможет накопление денег, страхование жизни и страхование платежей по кредиту.

Что может дать страхование жизни?

На какую сумму страховать жизнь?

Требуется ли мне страхование жизни?

Какова популярность страхования жизни среди жителей Эстонии?

Страхование жизни по-прежнему является табу в семьях Эстонии.

Люди часто страхуют в первую очередь свои дома, автомобили, смартфоны и другое имущество, пренебрегая страхованием здоровья и жизни.

Согласно опросу*, проведённому Swedbank, в Эстонии:

81% людей, которые не обсуждали с семьёй, как справиться с потерей основного дохода семьи.

55% людей имеют одного или нескольких родственников, которые зависят от их дохода.

24% людей, у которых нет ни сбережений, ни страхования жизни, что могло бы помочь в непредвиденных ситуациях.

28% людей, которые могли бы покрывать ежемесячные расходы семьи в течение всего 1–3 месяцев в случае смерти или длительной болезни члена семьи.



Это означает, что в неожиданных ситуациях многим придётся внести серьёзные изменения в свою повседневную жизнь, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам.

*Исследование в странах Балтии проводилось в октябре-ноябре (2019) предприятием SKDS Research Centre по заказу Swedbank. В Эстонии участие в исследовании приняли 1011 человек в возрасте с 19 до 74 лет.

А как обстоят дела в Вашей семье?

Стоит подумать и обсудить с семьёй: достаточно ли в семье сбережений на непредвиденные ситуации, и на какой срок; страхование жизни при отсутствии сбережений.

Чаще всего страхование жизни оформляют из опасения перед несчастными случаями. В действительности же большая часть посмертных страховых выплат связана с болезнями.

В 2019 году статистика зафиксировала 15401 смерть, из них 4239 человек умерли в возрасте от 20 до 69 лет. Более 80% этих случаев были вызваны серьёзными и неожиданными заболеваниями. 29% болезней были связаны с системой кровообращения и 31% были вызваны злокачественными новообразованиями, вероятность смерти от которых постепенно увеличивается с возрастом.

Страхование жизни не может вернуть ни здоровье, ни жизнь, но помогает семье финансово, особенно, если нет накоплений.

Имеется ли у Вас денежный резерв на случай неожиданностей?

Сумма денег, необходимая в случае полной утраты трудоспособности или в случае смерти, неизбежно очень велика, и её накопление чаще всего требует много времени. В то же время страхование жизни намного быстрее обеспечивает финансовую защиту в таких ситуациях.

Например, Вы можете сразу обезопасить себя на 50 000 евро, застраховав свою жизнь. Если Вы откладываете 50 евро каждый месяц, чтобы собрать эту сумму, потребуется 83 года.

Застраховать жизнь.

В случае смерти страхование жизни имеет большое преимущество: семья или назначенный Вами родственник немедленно получит деньги по страхованию жизни. Вопросы наследования могут занять больше времени, и использование этого имущества может быть более трудным, например, если наследник является несовершеннолетним ребёнком. В таком случае необходимо также получить согласие суда на использование унаследованных денег.

Поэтому каждому человеку очень важно и самому инвестировать или копить деньги на вкладе, чтобы быть лучше подготовленным к любым неожиданностям.

В среднем каждый пользователь Накопителя на конец 2020 года накопил 330 евро. Вы тоже были среди них?

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