22.04.2020, 22:11

Хороших знак для экономики: объем грузовых перевозок Viking Line сохраняется на высоком уровне


EST
Viking Line
Viking LineFoto: Priit Simson

Возможности грузовых перевозок компании Viking Line в чрезвычайной ситуации используются по максимуму. Объем перевозок был большим и, начиная с пасхальных праздников, спрос даже вырос.

”Наполняемость кораблей грузами в некоторых случаях составляла 100%. Наши работники при загрузке грузов делают очень хорошую работу”,- сказал менеджер по грузоперевозкам Viking Line Харри Тамминен.

По словам Тамминена, плотный график перевозки грузов во время праздников стал положительным сюрпризом. Начиная с пасхальных праздников объем грузоперевозок, постоянно растет, и на данный момент на рынке нет ни одного сигнала, который указывал бы на дальнейшее возможное уменьшение грузоперевозок.

Сейчас из семи судов Viking Line в ходу четыре: Gabriella на линии Таллинн-Хельсинки, а также Viking Grace, Amorella и Rosella между Финляндией и Швецией. Первой по важности является транспортировка продуктов и лекарств.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: