Хорошие новости: в Нарве откроется магазин А1000 Market

Собственник помещений — фирма Intec-Nakro, принадлежащая Александру Брокку, сделала капитальный ремонт здания, построенного в 1952 году, но долгое время не могла получить разрешения на эксплуатацию, сообщает rus.err.ee.

В выданном управой разрешении оговаривается, что собственнику здания необходимо провести повторный анализ решения для организации парковки перед зданием. Оговорка не мешает открытию магазина.