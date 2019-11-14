14.11.2019, 12:50

Хорошие новости: в Нарве откроется магазин А1000 Market


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A1000 Marketi hinnad
A1000 Marketi hinnadMobiilifoto: Liisa Rebane

Городская управа Нарвы выдала разрешение владельцам торговой сети A1000 Market на использование помещений бывшей мебельной фабрики на улице Тиймана.

Собственник помещений — фирма Intec-Nakro, принадлежащая Александру Брокку, сделала капитальный ремонт здания, построенного в 1952 году, но долгое время не могла получить разрешения на эксплуатацию, сообщает rus.err.ee.

В выданном управой разрешении оговаривается, что собственнику здания необходимо провести повторный анализ решения для организации парковки перед зданием. Оговорка не мешает открытию магазина.

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