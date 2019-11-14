14.11.2019, 12:50
Хорошие новости: в Нарве откроется магазин А1000 Market
Городская управа Нарвы выдала разрешение владельцам торговой сети A1000 Market на использование помещений бывшей мебельной фабрики на улице Тиймана.
Городская управа Нарвы выдала разрешение владельцам торговой сети A1000 Market на использование помещений бывшей мебельной фабрики на улице Тиймана.
Собственник помещений — фирма Intec-Nakro, принадлежащая Александру Брокку, сделала капитальный ремонт здания, построенного в 1952 году, но долгое время не могла получить разрешения на эксплуатацию, сообщает rus.err.ee.
В выданном управой разрешении оговаривается, что собственнику здания необходимо провести повторный анализ решения для организации парковки перед зданием. Оговорка не мешает открытию магазина.
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