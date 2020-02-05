Хорошие новости: теперь дигитально подписывать документы можно и при помощи Smart-ID(5)
Департамент государственной инфосистемы сообщил, что при наличии новой версии программного обеспечения DigiDoc4 теперь можно подписывать документы не только с помощью Mobiil-ID и ИД-карты, но и с помощью Smart-ID.
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