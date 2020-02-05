05.02.2020, 14:16

Хорошие новости: теперь дигитально подписывать документы можно и при помощи Smart-ID

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Smart-ID
Smart-IDFoto: Oliver Tsupsman

Департамент государственной инфосистемы сообщил, что при наличии новой версии программного обеспечения DigiDoc4 теперь можно подписывать документы не только с помощью Mobiil-ID и ИД-карты, но и с помощью Smart-ID.

Подписывать документ могут те пользователи Smart-ID, которые создали учетную запись после 8 ноября 2018 года. Всем остальным, чтобы воспользоваться возможностью, необходимо удалить старую учетную запись Smart-ID и создать новую.

Более подробную информацию о том, как это сделать, можно получить на сайте Smart-ID.

В государственных электронных системах Smart-ID используется в качестве метода аутентификации с сентября 2019 года.

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