Хорошие новости! Со следующего года пенсии вырастут

Соответствующие поправки были приняты сегодня Рийгикогу в третьем чтении.

Кроме того, увеличится пенсионная надбавка за воспитание детей. Если ранее она равнялась размеру одной годовой оценки пенсии, то теперь увеличилась в 1,5 раза.

Увеличение базовой ставки скажется на примерно 320 000 пенсионерах. Если в 2020 году средняя пенсия по старости составляла 528 евро, то со следующего года она повысится до 544 евро. Часть, превышающая 500 евро, будет по-прежнему облагаться налогом.

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