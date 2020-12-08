Хорошие новости! Со следующего года пенсии вырастут

Базовая ставка государственной пенсии с 1 апреля 2021 года вырастет на 16 евро. Ставка народной пенсии вырастет на 30 евро.
Соответствующие поправки были приняты сегодня Рийгикогу в третьем чтении.
Кроме того, увеличится пенсионная надбавка за воспитание детей. Если ранее она равнялась размеру одной годовой оценки пенсии, то теперь увеличилась в 1,5 раза.
Увеличение базовой ставки скажется на примерно 320 000 пенсионерах. Если в 2020 году средняя пенсия по старости составляла 528 евро, то со следующего года она повысится до 544 евро. Часть, превышающая 500 евро, будет по-прежнему облагаться налогом.
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