Хорошие новости о вакцине от Covid-19 способствуют повышению цен на топливо

Цена на дизельное топливо в Эстонии впервые с весны снова поднялась выше одного евро за литр. Топливные компании и экономисты объясняют это, в том числе новостями об успешных разработках вакцин от коронавируса, передает rus.err.ee.
"На рынках ощущается оптимизм из-за появления вакцин от коронавируса, что повлечет за собой увеличение спроса на нефть. Вторая причина — которая особенно повлияла на рост цены на нефть в последние дни — это уверенность в политике, которую будут проводить США после прихода к власти Джо Байдена. Третья причина — заседание ОПЕК+, на котором ожидается решение о сокращении добычи нефти", — пояснил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
В компании Circle K одной из причин удорожания цен на дизель назвали переход на так называемое арктическое дизельное топливо. Подтвердилась старая истина: как только цены на мировых рынках растут, цены на эстонских заправках тоже устремляются вверх. Но когда цены на нефть в мире падают, столь синхронных действий уже не наблюдается.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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