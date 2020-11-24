Хорошие новости о вакцине от Covid-19 способствуют повышению цен на топливо

"На рынках ощущается оптимизм из-за появления вакцин от коронавируса, что повлечет за собой увеличение спроса на нефть. Вторая причина — которая особенно повлияла на рост цены на нефть в последние дни — это уверенность в политике, которую будут проводить США после прихода к власти Джо Байдена. Третья причина — заседание ОПЕК+, на котором ожидается решение о сокращении добычи нефти", — пояснил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

В компании Circle K одной из причин удорожания цен на дизель назвали переход на так называемое арктическое дизельное топливо. Подтвердилась старая истина: как только цены на мировых рынках растут, цены на эстонских заправках тоже устремляются вверх. Но когда цены на нефть в мире падают, столь синхронных действий уже не наблюдается.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!