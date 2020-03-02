Хорошая новость! Рестораны Burger King откроются в Эстонии совсем скоро

"Burger King откроет свой первый ресторан в Эстонии в середине апреля. Это будет ресторан в торговом центре Rocca al Mare. Затем поочередно до середины июня будут открыты еще несколько ресторанов”, — сказала представитель Tallink Grup Катре Кываск.

В первой половине года в Эстонии будет открыто четыре ресторана. Всего в 2020 году в странах Балтии распахнут свои двери как минимум восемь ресторанов. Что касается Эстонии, то рестораны точно расположатся в торговых центрах Rocca al Marele и Ülemiste. Местоположение остальных Кываск обещала уточнить позже.

Сейчас на портале CV keskus размещено два объявления. Предприятие ищет в рестораны Rocca al Mare и Ülemiste как рядовых обслуживающих клиентов, так и старших смены.

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