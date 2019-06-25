Хорошая новость! Гипермаркет Prisma в Нарве стал круглосуточным

Такое решение однозначно расширит возможности нарвитян, потому что сейчас все остальные магазины Нарвы по ночам закрыты, сообщается в пресс-релизе сети.

”Мы хотим предоставить жителям Нарвы и Ида-Вирумаа возможность совершать повседневные покупки в подходящее для них время, поэтому мы решили перевести в круглосуточный режим работы уже пятый гипермаркет”, — обосновала соответствующее решение региональный руководитель Prisma Виктория Смирнова. Перевод гипермаркета Prisma в круглосуточный режим работы должен быть хорошо принят жителями Нарвы, потому что ни одного другого круглосуточного магазина в городе нет.

По словам Смирновой, нарвский магазин уже два раза был временно открыт круглосуточно. Всегда найдутся клиенты, которые хотят совершать покупки поздним вечером или рано утром. ”В прошлом году перед Рождеством и сейчас перед Яановым днем гипермаркет в Нарве три дня работал круглосуточно, и от посещавших нас клиентов мы получили много позитивной обратной связи. Пойти на этот шаг мы решились и из-за того, что у нас уже есть три круглосуточно открытых магазина в Таллинне и один в Тарту, и клиенты весьма хорошо их приняли”.

Двери расположенного в Нарве магазина Prisma впервые откроются круглосуточно 25 июня — в ночь со вторника на среду.