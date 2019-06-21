Хорошая новость для зожников: Tere снизит содержание сахара в своей продукции на 30%

”Сложнее всего уменьшать содержание сахара в уже представленных на рынке продуктах, поскольку их вкус знаком потребителям — снижение содержания сахара отразится на нем, и это может не всем понравиться”, — сказала руководитель по маркетингу Tere AS Катрин Тамм. ”Все новая продукция, которую мы выводим на рынок, содержит значительно меньше сахара, а сладость кефирных йогуртов YOFIR обеспечена только добавлением фруктов”, — сказала Тамм.

”Молоко полезно для здоровья, и все наши новые продукты также должны быть полезны. Люди все больше занимаются спортом и следят за тем, что они едят. Это доказывают и успешные продажи продукции FIT с высоким содержанием белка — им отдают предпочтение любители спорта и осознанного питания”, — рассказала Катрин Тамм.