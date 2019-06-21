Хорошая новость для зожников: Tere снизит содержание сахара в своей продукции на 30%(2)
Компания Tere присоединилась к соглашению пищевых предприятий о добрых намерениях и сообщила, что новая продукция будет содержать значительно меньше сахара. В качестве первого смелого шага почти на 30% было снижено содержание сахара в творожных кремах EMMA, представленных на рынке в течение 20 лет, сказано в пресс-релизе.
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