Хорошая новость для пассажиров: уплотняется расписание движения поездов на ряде направлений

”Существенно влияющие на движение поездов ремонтные работы выходят на финишную прямую, и мы рады, что непосредственно перед началом учебного года сможем уплотнить расписание движения также на западном направлении”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Между Таллинном и Кейла будет восстановлена предремонтная частота движения, и до Палдиски и Турба можно будет вновь доехать быстрее, чем в последние недели. Также ни одно отправление поезда не будет подменяться автобусами. Однако время в пути на участках Кейла-Турба и Кейла-Палдиски будет немного дольше обычного, но мы надеемся, что и оно вернется в норму в конце сентября”, - добавил Конго.

Расписания движения опубликованы на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ; информацию о движении поездов можно также узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.

Акционерное общество Eesti Liinirongid AS является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), которое оказывает быстрые, удобные, безопасные и экологичные услуги общественного транспорта посредством электро- и дизельных поездов на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2019 году поездами Elron было перевезено около 8,3 миллиона пассажиров.