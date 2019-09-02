Хоронят строительные отходы со всего Таллинна: дорогостоящую рекультивацию карьера Вяо превратили в выгодный бизнес

Карьер Вяо собирает строительные отходы Таллинна, сортирует их, отправляет неподходящий материал на свалку в Йыэляхтме и остальным заполняет карьер. Цель — поднять грунт со дна карьера на высоту до 14 метров, чтобы он достиг предшествовавшего добыче, одного с Петербургским шоссе уровня. "Переработкой строительных отходов мы покрываем все расходы на рекультивацию, — пояснил Либман. — Я не могу сказать, что мы зарабатываем на этом большую прибыль, но при соблюдении всех норм я надеюсь, что это станет прибыльной деятельностью".

Согласно проекту, на заполнение дыры площадью 170 гектаров и глубиной 14 метров уйдет 20 лет. Это означает складирование 7 млн кубометров строительных отходов. "15 человек работают, государство получает налоги, и мы перерабатываем материал, который некоторые относят в лес", — сказал Либман.

Хотя в карьере Вяо хватит добываемого известняка только на семь-восемь лет, выбрали период рекультивации до 2039 года с расчетом, что за это время смогут переработать образующуюся при производстве щебня грязь со свойствами глины в материал для гидроизоляции.

В Эстонии до сих пор ни одну другую зону добычи не рекультивировали так, чтобы она была схожа с предшествовавшим добыче состоянием.

Зона карьера Вяо принадлежит государству, но находится полностью на территории города. Очевидно, позднее землю продадут на аукционе. Либман предложил решение, согласно которому граничащая с Петербургским шоссе часть шириной около 100 метров останется не заполнена строительными отходами. Так у самого важного въезда в Таллинн на протяжении полутора километров можно было бы построить офисные здания высотой до восьми этажей, под которыми было бы пространство глубиной 14 метров для парковок.

На остальных 160 гектарах, которые поднимут на один уровень с Петербургским шоссе, можно будет построить на сваях здания высотой до трех этажей, которые подходят в первую очередь для подобного технопарку предприятия.

"В итоге собственник примет решение об использовании территории, но я не считаю строительство там, рядом с электростанцией, жилых домов самым правильным решением", — сказал Либман.

Paekivitoodete Tehase OÜ принадлежит 3 гектара на территории у Петербургского шоссе, для которых сделана детальная планировка для строительства восьмиэтажных офисных зданий.

До 70 гектаров подходящей для строительства недвижимости земли в карьере Вяо образуется уже в 2025 году, когда горные работы закончатся у Петербургского шоссе.