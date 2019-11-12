Holm Bank вышел на рынок вкладов Германии и Австрии

По словам исполнительного директора Holm Bank Рауно Клеттенберга, этим шагом банк стремится сделать более гибким привлечение денег и уменьшить зависимость исключительно от рынка Эстонии.

”Сегодня мы достаточно капитализировались на местных вкладах, однако хотим разнообразить свою базу капитала и быть уверенными в том, что сможем быстро отреагировать на растущие объемы кредитов. Именно поэтому мы заключили договор со сберегательной платформой Raisin, благодаря которой сможем быстро привлекать капитал с очень конкурентоспособными процентными ставками по вкладам, в том числе с крупных западноевропейских рынков”, — пояснил исполнительный директор Holm Bank Рауно Клеттенберг.

По его словам, размещение вкладов в Holm Bank станет привлекательным решением для немецких и австрийских клиентов.

”Эстонское государство и Holm Bank имеют отличный рейтинг на платформе Raisin, что означает, что вкладчики доверяют нам. Мы предлагаем вкладчикам Германии и Австрии несколько более низкие процентные ставки по вкладам, чем в Эстонии”, — добавил Клеттенберг.

По его словам, в октябре закончилась кампания, в рамках которой банк предлагал в Эстонии на все срочные вклады самую высокую процентную ставку на рынке — в размере 2,5%. В дальнейшем процентные ставки по вкладам дифференцированы в зависимости от периода. На долгосрочный вклад со сроком 5 лет Holm Bank по-прежнему предлагает процентную ставку 2,5%. Проценты для более коротких периодов депонирования хоть и немного ниже, однако по-прежнему значительно выше уровня, предлагаемого крупными банками Эстонии.