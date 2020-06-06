Холдинг UG Investeeringud приобретает контрольную долю в компании Thermory

Предприятие было учреждено в 1997 году. В пресс-релизе сообщается, что сейчас оно является крупнейшим в мире производителем термообработанной древесины с годовым оборотом более 100 миллионов евро. Заводы компании находятся в трех странах.

В Thermory работает порядка 700 человек, предприятие экспортирует продукцию более чем в 50 стран мира. До сих пор холдинг UG Investeeringud являлся миноритарным акционером предприятия.

Председатель правления UG Investeeringud Кристьян Раху сказал: «Мы рады объединить силы с Thermory – глобально успешным предприятием, стартовавшим в Эстонии. Мы высоко ценим амбиции компании и ее способность экологичным образом повышать ценность древесины в качестве важного возобновляемого строительного материала».

Учредитель Thermory Меэлис Каянду: «Thermory очень благодарна Livonia Partners – с ними мы пережили интереснейшие годы развития. После быстрого роста за счет слияний и поглощений, а также расширения на экспортных рынках, Thermory планирует двигаться вперед и сосредоточиться на органичном развитии предприятия. План заключается в том, чтобы увеличить производственные мощности в Эстонии и Финляндии, развивать лесопильные заводы и международные представительства по продажам, а также сосредоточиться на сокращении выбросов углекислого газа. UG Investeeringud – долгосрочный стабильный инвестор, способный при необходимости привлечь новый капитал».

Соучредитель Livonia Partners Кайдо Веске отметил: «Мы чрезвычайно благодарны основателю Thermory Меэлису Каянду, руководству компании и всем, кто способствовал успеху Thermory. Это была первая инвестиция Livonia, ставшая именно тем, что мы предлагаем нашим инвесторам в плане амбиций и результатов. Мы убеждены, что Кристьян Раху окажет Thermory эффективную поддержку в реализации глобального потенциала компании».

Детали сделки не разглашаются по соглашению сторон. Сделка вступит в силу после одобрения Департаментом конкуренции Эстонии.