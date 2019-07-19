Ходят слухи: одна из крупнейших в мире сетей продуктовых магазинов планирует выйти на эстонский рынок(2)
Помимо немецкого гиганта Lidl, на эстонский рынок планирует выйти также крупнейшая французская сеть розничной торговли Auchan ("Ашан").
Помимо немецкого гиганта Lidl, на эстонский рынок планирует выйти также крупнейшая французская сеть розничной торговли Auchan ("Ашан").
Портал Rahageenius выяснял у осведомленных источников, соответствуют ли слухи о приходе ”Ашан” на эстонский рынок истине, и получил подтверждение, что такие разговоры в самом деле идут.
По слухам, ”Ашан” проявил интерес ко всему рынку Балтийских стран.
В отличие от Lidl, французская корпорация не собирается строить здесь новые магазины, а планирует купить какую-то уже действующую в Прибалтике торговую сеть.
Одним из потенциальных кандидатов называют Maxima, в отношении которой ходят разговоры, что ее сеть магазинов выстраивается в Прибалтике для того, чтобы затем продать ее какой-либо крупной западной компании.
Подробнее читайте на портале Geenius.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Этот песик показал львам, кто здесь босс — забавное видео
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
Открытое письмо Соловьёву взорвало Интернет