Ходят слухи: одна из крупнейших в мире сетей продуктовых магазинов планирует выйти на эстонский рынок

Портал Rahageenius выяснял у осведомленных источников, соответствуют ли слухи о приходе ”Ашан” на эстонский рынок истине, и получил подтверждение, что такие разговоры в самом деле идут.

По слухам, ”Ашан” проявил интерес ко всему рынку Балтийских стран.

В отличие от Lidl, французская корпорация не собирается строить здесь новые магазины, а планирует купить какую-то уже действующую в Прибалтике торговую сеть.

Одним из потенциальных кандидатов называют Maxima, в отношении которой ходят разговоры, что ее сеть магазинов выстраивается в Прибалтике для того, чтобы затем продать ее какой-либо крупной западной компании.

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