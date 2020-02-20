HKScan построит под Таллинном новый логистический центр

Исполнительный директор концерна HKScan Теро Хеммиля добавил, что сооружение нового логистического центра как поддерживает стратегические планы роста, так и помогает оправдывать ожидания потребителей и самой компании относительно ответственного предпринимательства. ”У HKScan амбициозные планы в отношении стремления к углеродной нейтральности. Большие инвестиции как в эстонское производство, так и в логистический центр помогут нам придерживаться взятого курса”, — сказал Хеммиля.

Председатель правления Astlanda Ehitus Каупо Кослар сказал, что для них это тоже важный проект, позволяющий подставить плечо развитию ведущего в Эстонии предприятия пищевой промышленности. ”Мы предлагаем HKScan так называемое решение под ключ. Это означает, что мы построим центр на свои деньги на основании проекта HKScan и заключили с ними 10-летний договор аренды для оперирования этим центром”, — сказал Кослар.

В прибалтийском логистическом центре, который планируется построить, будет 9000 квадратных метров складских площадей, которые в дальнейшем можно будет увеличить. В центре будут работать 105 сотрудников. Предполагается, что 50 человек перейдут сюда из раквереского центра комплектации.