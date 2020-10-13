13.10.2020, 13:31

Хиллар Тедер пожертвовал центристам 30 000 евро перед тем, как правительство выдало льготный кредит его сыну. А после — еще 30 000

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Hillar Teder
Foto: Hendrik Osula

Летом бизнесмен Хиллар Тедер пожертвовал Центристской партии 30 000 евро. Через четыре недели правительство поддержало финансово проект недвижимости его сына, Рауно Тедера.

Пожертвование было сделано 1 июля этого года. Хиллар Тедер является давним меценатом партии и даже проходил в связи с этим по коррупционному делу Эдгара Сависаара.

30 июля правительство решило предоставить Porto Franco кредит на 39,4 млн евро сроком до шести лет. Интресс — два процента в год плюс еврибор за 12 месяцев.

После того, как правительство утвердило предоставление кредита, Хиллар Тедер 9 сентября пожертвовал партии еще 30 000 евро.

Конкурирующие застройщики осудили решение правительства. Они считают, что Porto Franco должна была получить кредит на рыночных условиях с процентом в 10% годовых.

Больше о кредите Porto Franco читайте ЗДЕСЬ.

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