Хиллар Тедер пожертвовал центристам 30 000 евро перед тем, как правительство выдало льготный кредит его сыну. А после — еще 30 000

Пожертвование было сделано 1 июля этого года. Хиллар Тедер является давним меценатом партии и даже проходил в связи с этим по коррупционному делу Эдгара Сависаара.
30 июля правительство решило предоставить Porto Franco кредит на 39,4 млн евро сроком до шести лет. Интресс — два процента в год плюс еврибор за 12 месяцев.
После того, как правительство утвердило предоставление кредита, Хиллар Тедер 9 сентября пожертвовал партии еще 30 000 евро.
Конкурирующие застройщики осудили решение правительства. Они считают, что Porto Franco должна была получить кредит на рыночных условиях с процентом в 10% годовых.
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