Hestia Hotel Group останавливает коллективное сокращение и в июне открывает все отели

Исполнительный директор Кайса Майленд надеется, что туризм начнет восстанавливаться быстрее, чем показывают сделанные в начале мая прогнозы: ”В результате ослабления ограничений в секторе туризма и частичного открытия государственной границы сегодня мы видим, что количество заказов на размещение начало расти. Мы откроем все наши отели как можно скорее, чтобы вместить всех потенциальных гостей. Быстрое открытие в нынешней ситуации — лучший способ поддержать финансовую устойчивость компании и вновь предложить сотрудникам работу”.

Коллективное сокращение было остановлено, но предприятие не исключает, что в будущем все же придется уволить больше работников — если коронавирус вновь поднимет голову и туристический сектор ждет новый удар. ”Решение открыть все отели было рискованным, и мы не можем похвастаться высокой заполняемостью, но сегодня это значит, что мы не сдаемся. К сожалению, коронавирус никуда не исчез, и мы учитываем возможность того, что в будущем все же придется сезонно закрыть тот или иной отель и сократить больше людей”, — пояснила Майленд.

Открытию отелей способствует решение правительства ослабить в июне ограничения в туристическом секторе — в результате число постояльцев стало постепенно расти. О будущем Кайса Майленд все же говорит с осторожностью: ”Следует учитывать, что туризм не восстановится до прежнего уровня еще долго, но мы хотим быть готовы принять всех гостей, которые нуждаются в гостиничных услугах в посткризисном мире, и, конечно, задействуем все возможные меры, чтобы коронавирус не начал распространяться снова”.

Благодаря смягчению ограничений и компенсациям многие предприятия сферы туризма получают возможность вдохнуть в свой бизнес новую жизнь, но при этом продолжают ждать и более эффективных мер государственного субсидирования. ”Налоговые изменения в отношении услуг размещения и питания, государственные ваучеры для продвижения внутреннего туризма — вот лишь некоторые из изобретательных способов помочь туризму встать на ноги, внедренных, например, в Австрии, Германии или на Мальте”, — пояснила Майленд.