Helsingin Sanomat: снижение акциза на алкоголь мотивирует финнов покупать больше напитков в Эстонии

Карлссон все же подчеркнул, что решения еще не приняты и степени уменьшения налога не обсуждались.

Пишущая о приходе коалиции EKRE, Центристской партии и Isamaa Helsingin Sanomat поясняет, что благодаря резкому повышению акциза на алкоголь Эстония потеряла свой налоговый доход, потому что эстонцы покупают все больше — даже четверть — своих алкогольных напитков в Латвии. Финны тоже стали меньше ездить в Эстонию, и часть из них также ездит покупать алкоголь в Латвию.

В предвыборной кампании EKRE и Isamaa уменьшение акцизов находилось на важном месте, отметила Helsingin Sanomat.