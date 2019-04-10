Helsingin Sanomat: снижение акциза на алкоголь мотивирует финнов покупать больше напитков в Эстонии

Специалист Института здравоохранения и благосостояния (THL) Томас Карлссон оценил, что возможное снижение налоговой ставки на алкоголь может увеличить энтузиазм финнов при покупке напитков в Эстонии, написала газета Helsingin Sanomat.
Карлссон все же подчеркнул, что решения еще не приняты и степени уменьшения налога не обсуждались.
Пишущая о приходе коалиции EKRE, Центристской партии и Isamaa Helsingin Sanomat поясняет, что благодаря резкому повышению акциза на алкоголь Эстония потеряла свой налоговый доход, потому что эстонцы покупают все больше — даже четверть — своих алкогольных напитков в Латвии. Финны тоже стали меньше ездить в Эстонию, и часть из них также ездит покупать алкоголь в Латвию.
В предвыборной кампании EKRE и Isamaa уменьшение акцизов находилось на важном месте, отметила Helsingin Sanomat.