Хельо Пикхоф: наша цель – сократить бедность среди пенсионеров и повысить уровень их жизни

Социал-демократы предлагают изменить Закон о государственном пенсионном страховании, чтобы базовая часть пенсии после индексации 1 апреля 2020 года повысилась на 100 евро, народная пенсия — на 60 евро.

"Наша основная цель — сократить бедность среди пенсионеров и повысить уровень их жизни. Хотя средняя пенсия по старости за последние четыре года и повысилась на 100 евро, у многих пенсии по-прежнему остаются низкими. По данным Eurostat, в Эстонии с 2014 года самая высокая в Евросоюзе доля пенсионеров, входящих в группу риска по бедности. В 2017 году среди людей в возрасте от 65 лет 41,2 % жили под угрозой бедности", — сказала заместитель председателя Социал-демократической партии Хельо Пикхоф.

Расходы Эстонии на пенсионную систему, по ее словам, ниже среднего уровня среди стран, входящих в ОЭСР. "У людей, достигших пенсионного возраста, должно быть право на поддержку со стороны государства. Без дополнительного повышения пенсий в условиях быстрого роста цен невозможно избавить пенсионеров от бедности. Дополнительное повышение пенсий на 100 евро просто необходимо", — отметила Пикхоф.