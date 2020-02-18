Хельмен Кютт: арест пособия по нетрудоспособности должен применяться лишь в крайнем случае

”После того, как 6 февраля СМИ сообщили о том, что судебные исполнители стали забирать у людей c ограниченной трудоспособностью в счет покрытия долгов большие суммы, чем раньше, я обратилась к министру юстиции Райво Аэгу с вопросом, как могла возникнуть такая ситуация? Он мне до сих пор не ответил, но это не так уж и важно. Главное, что реакция была оперативной. Как следует из пресс-релиза министра, состоялась встреча с представителями судебных исполнителей, Кассы по безработице и Эстонской палаты людей с особыми потребностями, после чего проблема начала быстро решаться”, — отметила Хельмен Кютт.

По ее словам, если раньше суммы, подлежащие аресту со стороны судебных исполнителей, рассчитывались вручную, и Касса по безработице удерживала у людей с особыми потребностями из пособия по нетрудоспособности суммы на основании актов об аресте, то теперь суммы стали рассчитываться через новый компьютерный модуль.