18.02.2020, 13:40

Хельмен Кютт: арест пособия по нетрудоспособности должен применяться лишь в крайнем случае


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Хельмен Кютт: арест пособия по нетрудоспособности должен применяться лишь в крайнем случае
Foto: Argo Ingver

Заместитель председателя парламентской комиссии по социальным вопросам, социал-демократ Хельмен Кютт заявила в ходе своего выступления в Рийгикогу, что арест пособия по нетрудоспособности должен применяться лишь в крайних случаях и только на предусмотренных законодательством основаниях.

”После того, как 6 февраля СМИ сообщили о том, что судебные исполнители стали забирать у людей c ограниченной трудоспособностью в счет покрытия долгов большие суммы, чем раньше, я обратилась к министру юстиции Райво Аэгу с вопросом, как могла возникнуть такая ситуация? Он мне до сих пор не ответил, но это не так уж и важно. Главное, что реакция была оперативной. Как следует из пресс-релиза министра, состоялась встреча с представителями судебных исполнителей, Кассы по безработице и Эстонской палаты людей с особыми потребностями, после чего проблема начала быстро решаться”, — отметила Хельмен Кютт.

По ее словам, если раньше суммы, подлежащие аресту со стороны судебных исполнителей, рассчитывались вручную, и Касса по безработице удерживала у людей с особыми потребностями из пособия по нетрудоспособности суммы на основании актов об аресте, то теперь суммы стали рассчитываться через новый компьютерный модуль.

”Арест пособия по нетрудоспособности как правило не должен быть для судебного исполнителя первым выбором. Арест пособия должен применяться в экстренных случаях и только на предусмотренных законодательством основаниях. Судебный исполнитель должен принимать взвешенное решение по каждому отдельному случаю. Он предварительно должен выяснить доходы человека и количество находящихся у того на иждивении лиц, и исходя из этой информации у него есть право вынести распоряжение о частичном аресте пособия по нетрудоспособности. Решение должно быть обоснованным”, — пояснила Хельмен Кютт.

Она также напомнила, что сейчас прожиточный минимум составляет 221 евро и 36 сентов, и на каждого иждивенца размер прожиточного минимума увеличивается на треть. Пособие по нетрудоспособности для людей с полной нетрудоспособностью составляет в среднем 413 евро и 70 сентов, для людей с частичной трудоспособностью — 235 евро и 81 сент. Судебный исполнитель может арестовать не больше 20 % выплачиваемого должнику пособия по нетрудоспособности, из которого вычтен обнародованный департаментом статистики прожиточный минимум. ”В данном случае это, к сожалению, сделано не было, люди пострадали, они разочарованы в государстве”, — подвела итог Хельмен Кютт.

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