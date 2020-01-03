03.01.2020, 08:30

Хельме вызывает руководителей банков на ковер. Советник министра обещает: будет серьезный разговор

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EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamine
EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamineFoto: Hendrik Osula

В следующую среду, 8 января, в Министерстве финансов состоится встреча в широком кругу между руководителями банков и представителями министерства. По утверждению советника министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт, поводом для этой встречи стало обстоятельство, что они получают от эстонских предпринимателей очень много жалоб и писем о проблемах в связи с деятельностью банков.

Будут присутствовать руководители действующих в Эстонии банков, руководители Финансовой инспекции и Бюро данных об отмывании денег.

"Нам нужно обсудить многие темы, и мы хотим, чтобы если мы начнем менять регуляции и законы, они не стали для финансового сектора сюрпризом. Точно будет серьезный разговор", — пообещала Крахт.

"Весь финансовый сектор нужно начать приводить в порядок. Чиновники давно подготовили различные темы, весь сектор нужно привести в порядок — это касается как кредитно-сберегательных товариществ, а также, например, связанного с криптовалютой. Нужно посмотреть, что происходит. В связи с темами отмывания денег предприниматели в то же время жалуются на чрезмерное реагирование, это касается закрытия счетов и т.д. В суровых приемах банки сегодня обвиняют Финансовую инспекцию и наоборот, ни те ни другие не говорят, что мы не приказывали сделать регуляцию настолько суровой", — сказала Крахт о предстоящей встрече.

Глава Союза банков Катрин Талихярм признала, что встреча состоится, но им не поступило из министерства более точной информации, чего все-таки ждут от представителей банков на встрече. "Приглашение относительно неконкретное, там указывают, что темой является развитие предпринимательской среды и роль банков в нем, а также тематика открытия и закрытия счетов", — рассказала Талихярм.

"Встреча с министром, несомненно, нужна, и созыв широкого круга заслуживает благодарности. Мы [банки] находимся между двух огней — есть ожидание, чтобы мы эффективнее предотвращали использование банков в отмывании денег, и в то же время есть недовольство от предпринимателей, у которых возникли проблемы", — сказала Талихярм.

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