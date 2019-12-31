Хельме пообещал снижение акциза на дизельное топливо

"На переговоры по бюджетной стратегии я пойду с твердым намерением снизить акциз на дизельное топливо", — сказал Хельме новостному порталу ERR.

По его словам, аргументы будут такими же, как и при снижении акциза на алкоголь: "Это приведет к росту внутреннего потребления, и за счет этого будет сбалансирован ущерб от снижения налога. Но мера будет иметь большое влияние на цены, трудовую занятость и связанные с ней налоги на рабочую силу", — прокомментировал свои намерения министр финансов.

В ноябре Министерство финансов сообщило о том, что рассматривает возможности снизить акциз на дизельное топливо, так как, согласно проведенному Институтом конъюнктуры исследованию среди занятых в секторе шоссейных перевозок предприятий, такая мера улучшит конкурентоспособность занимающихся перевозками компаний.

В настоящий момент акциз на дизельное топливо в Финляндии составляет 53 цента за литр, в Эстонии — 49,3 цента, в Литве — 34,7 цента, а Латвии — 37,2 цента. Предполагается, что в следующем году акциз в Латвии повысят до 41,4 цента за литр