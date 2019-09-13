13.09.2019, 09:59

Хельме: на повышение зарплат деньги найти трудно


rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Martin HelmeFoto: Priit Simson

Бюджет сокращается, а значит, средства на повышение зарплат найти трудно, говорит министр финансов Мартин Хельме.

”О сокращениях или снижении зарплат мы не говорим. Но нужно признать, что никаких оптимистичных сигналов в отношении роста зарплат нет. Неважно, идет ли речь об учителях или работниках сферы здравоохранения или внутренней безопасности, — приводят "Деловые ведомости" слова министра с пресс-конференции.

"Окончательно эту идею мы еще не похоронили. Идет интенсивная работа при обсуждении бюджета, однако любые дополнительные расходы требуют, чтобы мы нашли, где еще можем сэкономить”, — сказал Хельме.

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