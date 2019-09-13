Хельме: на повышение зарплат деньги найти трудно

”О сокращениях или снижении зарплат мы не говорим. Но нужно признать, что никаких оптимистичных сигналов в отношении роста зарплат нет. Неважно, идет ли речь об учителях или работниках сферы здравоохранения или внутренней безопасности, — приводят "Деловые ведомости" слова министра с пресс-конференции.

"Окончательно эту идею мы еще не похоронили. Идет интенсивная работа при обсуждении бюджета, однако любые дополнительные расходы требуют, чтобы мы нашли, где еще можем сэкономить”, — сказал Хельме.